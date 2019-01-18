Теракт: в Норвегии задержали россиянина, напавшего с ножом на женщину

По данным полиции, 20-летний гражданин России напал с ножом на посетительницу магазина в центре Осло. Состояние пострадавшей врачи оценивают как критическое.

Отмечается, что россиянин прибыл в Норвегию из Швеции.

Пресс-атташе российского посольства в Норвегии Тимур Чеканов заявил, что личность гражданина России, задержанного норвежской полицией по подозрению в терроризме, установлена. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Уточняем ситуацию, личность задержанного известна посольству”, — сказал Чеканов.

Он также добавил, что комментарий российского дипведомства будет позднее размещен на странице посольства.

Несмотря на то, что пострадал только один человек, полиция расценивает произошедшее как теракт. Основанием для этого стали показания задержанного: мужчина признал свою вину и заявил, что собирался совершить теракт и планировал, что жертв будет больше, информирует "Интерфакс".