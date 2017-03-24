Теракт в Лондоне: как уроженец графства Кент стал террористом, которым гордится ИГ

Британская полиция опубликовала фотографию 52-летнего Халида Масуда, который в среду напал на прохожих и полицейских у здания парламента в центре Лондона. Власти также сообщили об аресте еще двух подозреваемых по делу о нападении, сейчас в общей сложности задержаны 10 человек, пишет Русская служба Би-би-си.

Согласно Скотленд-ярду, Халид Масуд родился в графстве Кент, к юго-востоку от Лондона — и в детстве его звали Адриан Элмс, — а в последнее время жил в районе Бирмингема, пишет Русская служба Би-би-си.

По данным Би-би-си, Масуд в последние годы мог также проживать по двум адресам в Лутоне, к северу от британской столицы, и в восточном Лондоне.

В Скотленд-ярде говорят, что Халид Масуд был известен под несколькими именами.

Днем 22 марта Масуд преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих.

Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.

В четверг ответственность за это нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Порча имущества и владение ножом

Би-би-си удалось узнать, что автомобиль, с помощью которого было совершено нападение, Масуд арендовал в начале недели в компании Enterprise на севере Бирмингема. В графе профессия он написал "учитель", хотя Би-би-си выяснила, что он никогда не работал учителем в английских государственных школах.

Через час после того, как он взял напрокат автомобиль "Хюндай", Масуд позвонил в компанию и сообщил, что машина ему больше не нужна. Что происходило после этого, остается совершенно не ясным до того момента, когда он появился на Вестминстерском мосту и, двигаясь в северном направлении, стал наезжать на пешеходов.

Как заявили в Скотленд-ярде, "в отношении Масуда в настоящее время не велось никакого расследования, равно как и не было никаких предварительных данных о его намерении совершить террористическое нападение".

"Тем не менее, он был известен полиции, — говорится далее в заявлении, — и у него было несколько приговоров за разбойные нападения, включая тяжелые телесные повреждения, владение оружием и нарушение общественного порядка".

Первый приговор был вынесен Масуду за умышленную порчу имущества в ноябре 1983 года, когда ему было 19 лет. Последний приговор датирован декабрем 2003 года за владение ножом. В преступлениях, связанных с терроризмом, он никогда не обвинялся.

В своем обращении к депутатам парламента премьер-министр Тереза Мэй сказала, что нападавший родился в Великобритании и "какое-то время назад был объектом расследования, связанного с опасным экстремизмом".

"Он был фигурой, находившейся на периферии, — подчеркнула Мэй. — Это следствие давно завершилось, в настоящее время он не интересовал спецслужбы, не было никаких предварительных данных о его намерениях или заговоре, в подготовке которого он мог быть замешан".

Главный вопрос без ответа

На данном этапе мы не знаем никаких деталей расследования, которое упомянула Тереза Мэй, и какую роль играл в нем Масуд. Вот лишь некоторые возможные сценарии:

Он был знакомым или другом главного подозреваемого, за которым велось наблюдение в той или иной форме, однако на тот момент выяснилось, что у него не было явной склонности к экстремизму

Он мог быть близок к кругу возможных экстремистов, но лично его не сочли представляющим угрозу, поэтому целью операции были другие люди

Его идеологический настрой и намерения могли вызывать серьезные опасения, однако на тот момент не имелось улик для предъявления уголовного обвинения, и тогда было решено, что он не представляет серьезной угрозы.

Самое большее — он мог быть арестован в ходе той операции, но позже отпущен без предъявления обвинений.

В последний раз Халид Масуд был осужден, когда ему было 38 или 39 лет. Это довольно поздно для человека, который с юных лет вращался в мире мелкой преступности, грабежа и разбоя.

Наличие ножа может означать множество преступных намерений — от планирования грабежа или нападения до, как утверждают некоторые, "самозащиты".

Исправился ли он, потому что, как многие преступники, обзавелся семьей и остепенился? Или в его натуре была скрыта тяга к насилию и вероятность того, что он вернется на этот путь?

Все это подводит нас к главному вопросу, на который пока нет ответа: что послужило толчком для его последнего нападения?