Теракт в Барселоне: что известно к этому моменту

По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны.



Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) взяла на себя ответственность за нападение.



Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.



Власти предупредили, что число жертв может быть не окончательным.



По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое — марокканец и житель Мелильи — испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, Тот, как сообщается, сумел убежать, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски.



Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.

Полиция Испании: предотвращен второй теракт



В ночь на пятницу испанская полиция заявила о предотвращении второго теракта, который должен был быть совершен по той же схеме, что и барселонский, в приморском городке Камбрильсе, в 100 км к югу от Барселоны. Четверо подозреваемых были убиты, еще один ранен. Нападавшим удалось ранить семерых человек, включая одного полицейского.



Как всё произошло



Нападение произошло в 16:50 по местному времени (17:50 по Москве).



Фургон въехал на заполненный людьми, включая многочисленных туристов, бульвар Рамбла со стороны площади Каталонии. Рамбла — центральный городский бульвар, его протяженность составляет 1,2 км.



Бульвар пользуется большой популярностью среди туристов, благодаря своим рыночным рядам, многочисленным барам, кафе и ресторанам.



Давя людей, минивэн промчал зигзагами более 500 м на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия.



Жертвы и пострадавшие



На данный момент известно о 13 погибших. Число раненых приближается к сотне, из них 15 человек — в тяжелом состоянии.



Полиция предупреждает, что данные о жертвах — не окончательные.



По информации испанских официальных лиц, погибшие и раненые в теракте в Барселоне — граждане по меньшей мере 18 стран.



Среди них Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Аргентина, Венесуэла, Бельгия, Австралия, Венгрия, Перу, Румыния, Ирландия, Греция, Куба, Македония, Китай, Италия и Алжир.



По информации немецких СМИ, среди жертв — трое граждан Германии. Как сообщает бельгийский МИД, одна из погибших — гражданка Бельгии.



По меньшей мире трое австралийцев были ранены в ходе нападения, сообщило министерство иностранных дел Австралии.



Российский МИД сообщил, что выясняет, были ли среди сбитых минивэном в Барселоне граждане России.



Кто исполнители?



Полиция сообщила об аресте двух подозреваемых — гражданина Марокко и выходца из Мелильи — испанского полуанклава на мароканском побережье в Африке.



Изначально полиция распространила фотографию Магреби Дрисс Укабира, назвав его предположительным водителем белого "фиата", таранившего толпу.



Позже местные СМИ сообщили, что он явился в полицию, узнав, что объявлен в розыск, и заявил, что у него украли документы, на которые была оформлена аренда фургона.

Ночью власти Каталонии призвали жителей городка Камбрильс не выходить на улицу по причине ведущейся там полицейской операции. Камбрильс — небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны.



Точное число участников нападения до сих пор неизвестно.



Вскоре после теракта на одном из выставленных блокпостов другой автомобиль наехал на двух полицейских. Водителя застрелили, но пока не ясно, причастен ли он к теракту на бульваре.



За день до этого произошел взрыв в жилом доме в Алканаре — прибрежном городе неподалеку от Барселоны. В результате взрыва поздно вечером в среду один человек погиб, семеро получили ранения, а дом был полностью разрушен. Полиция связывает этот взрыв с нападением в Барселоне.



По данным газеты El Pais, на месте взрыва были обнаружены баллоны с пропаном и бутаном.



Как действовали власти



Полицейские самых разных подразделений — патрульные, вооруженные, в штатском и в форме — оцепили несколько кварталов вокруг площади и прочесывала дом за домом в поисках преступников.



Две линии метро были перекрыты, центральные станции заблокированы.



Власти рекомендовали людям не звонить друг другу, а общаться через соцсети, чтобы снизить нагрузку на сотовую сеть. Полиция попросила не распространять в социальных сетях и в СМИ фото- и видеоматериалы с места теракта, а также съемки происходящего в городе.



Как реагировали люди



Люди убегали и искали укрытия в близлежащих магазинах, кафе и офисных центрах, откуда их потом эвакуировала полиция.

Очевидцы говорят, что на бульваре, как обычно, было очень многолюдно.



Такси бесплатно вывозили людей из центра.



Как отреагировал мир



Люди в разных странах несут цветы к посольствам Испании, а политики шлют испанцам слова поддержки.



Премьер-министр Испании призвал мир не оставаться равнодушным перед лицом джихадистского терроризма. "Сегодня борьба с терроризмом — принципиальная и первоочередная необходимость для свободных и открытых обществ, таких как наше. Это глобальная угроза, и ответ на нее должен быть глобальным", — сказал Мариано Рахой на пресс-конференции в Барселоне, куда он прибыл сразу после теракта.



Глава испанского правительства объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

Испанский королевский дом распространил сообщение в "Твиттере": "Они убийцы, никто иные как преступники, которые не сумеют нас запугать. Вся Испания — это Барселона".



"Соединенные Штаты осуждают террористический акт в Барселоне, Испания, и готовы сделать все необходимое, чтобы помочь", — заявил президент США Дональд Трамп.



"Будьте сильными и стойкими, мы любим вас!" — добавил американский лидер.

Эйфелева башня в Париже погрузилась во тьму в память о жертвах теракта в Барселоне.