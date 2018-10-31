Теракт в Архангельске: у здания ФСБ произошел взрыв, погиб человек(50)
Небольшой взрыв произошел возле здания УФСБ по Архангельской области в Архангельске в России, погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Небольшой взрыв произошел возле здания УФСБ по Архангельской области в Архангельске в России, погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Пострадавший скончался при оказании помощи", — сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что погибший — не сотрудник управления, его личность устанавливается.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту взрыва в здании управления ФСБ по Архангельской области.
По данным следователей, самодельное взрывное устройство на входе в здание привел в действие 17-летний местный житель.
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