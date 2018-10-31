Теракт в Архангельске: у здания ФСБ произошел взрыв, погиб человек

"Пострадавший скончался при оказании помощи", — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что погибший — не сотрудник управления, его личность устанавливается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту взрыва в здании управления ФСБ по Архангельской области.

По данным следователей, самодельное взрывное устройство на входе в здание привел в действие 17-летний местный житель.