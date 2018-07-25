Теракт на юге Сирии: около 150 жертв, порядка 180 раненых

Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда выросло до 144 человек, сообщил РИА Новости источник в местном госпитале.

"Мы до сих пор не можем назвать окончательное число жертв. На данный момент зарегистрировано 144 погибших, раненых 178", — сказал сотрудник больницы.

В среду утром несколько смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города. Еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя.

Отряды террористической группировки "Исламское государство" также напали на несколько деревень на востоке одноименной провинции, однако получили отпор от армии и местных жителей.