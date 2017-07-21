Тело Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства

Останки художника Сальвадора Дали эксгумировали в Испании для установления отцовства: в комнате Театра-музея в городе Фигерас подняли полуторатонную плиту и вытащили гроб. Тело достали ради ДНК: экспертиза должна установить правомерны ли притязания прорицательницы Пилар Абель Мартинес на фамилию Дали и часть наследства.

Около здания театра-музея, созданного по проекту Дали, собрались десятки журналистов. Вход охраняли несколько сотрудников каталонской полиции. Саму эксгумацию проводили при минимальном количестве людей — присутствовали лишь представители суда, музея и судмедэксперты. Около часа ночи по местному времени судмедэксперты вышли из здания, погрузили в машину чемоданчик с образцами ДНК и уехали.

"Все прошло по плану. Взятые анализы отправлены на экспертизу", — цитирует РИА "Новости" директора музея.

Судмедэксперты сообщили, что процесс занял гораздо меньше времени, чем предполагалось изначально. И гроб, и тело художника оказались в хорошем состоянии.

Пилар Абель не просто считает себя прорицательницей, но и зарабатывает этим на жизнь. В течение нескольких лет она вела на местном телевидении программу, в которой по картам таро предсказывала будущее звонившим.

Первый скандал вокруг этой женщины вспыхнул несколько лет назад в связи с иском, который она подала в 2005 году на журналиста и писателя Хавьера Серкаса, автора одной из самых знаменитых книг современной испанской литературы "Солдаты Саламина". Она считает, что стала прототипом героини книги — Кончи и что писатель нанес ущерб ее чести и достоинству, поскольку героиня описана как "невежественная, глупая, лицемерная, поверхностная". Пилар требовала компенсацию в размере 700 тысяч евро. В 2009 году суд окончательно отказался удовлетворить этот иск, поскольку Хавьер Серкас даже не был знаком с "провидицей".

В это же время Абель стала утверждать, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель.

Свои анализы ДНК Абель уже сдала. Осталось получить анализы и ее 87-летней матери и дождаться результатов экспертизы.

Окончательное решение, может ли Абель официально считать Дали своим отцом, вынесет суд. Дата уже назначена — 18 сентября. Вопрос о наследстве в случае, если Абель признают дочерью великого художника, станет предметом отдельного судебного разбирательства.