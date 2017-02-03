Тело пропавшей москвички нашли в Красногорском лесопарке

Тело пропавшей в Москве в конце января девушки нашли в Красногорском лесопарке, говорится в сообщении департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

Наталья Меламед 1993 года рождения 24 января без объяснения причин ушла из дома на улице Митинской в Москве. Отец девушки позже обратился в правоохранительные органы с заявлением. Столичные следователи возбудили уголовное дело об убийстве, пишет РИА Новости.

Тело девушки обнаружили в пятницу около 14 часов. "Предположительно, ей является разыскиваемая с января 2017 года Наталья Меламед", — сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что в поисках участвовало 250 военнослужащих ведомства. Место, где найдено тело, оцеплено, там работают следственные органы.

Позже старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что личность погибшей подтвердилась. Иванова отметила, что на теле девушки нет признаков насильственной смерти, назначена экспертиза, чтобы установить точную причину гибели.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушка могла скончаться от переохлаждения.

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Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" подтвердил гибель девушки.

"Сегодня, 3 февраля, завершился сложный и масштабный поиск Натальи Меламед. К сожалению, девушка найдена погибшей. Пропавшая обнаружена группой полиции под руководством старшего "Лиза Алерт", — говорится в сообщении на странице отряда в Facebook.



