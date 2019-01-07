Телеканалы не хотят выделить Трампу эфир для обращения к нации

Ранее стало известно, что Трамп решил обратиться к нации в прайм-тайм из Овального кабинета.

”По меньшей мере два крупных канала все еще обдумывают (выпуск обращения в прайм-тайм — ”Газета.Ru”)”, — написал журналист.

Он отметил, что компании проявляют ”скептицизм”. Речь идет о двух каналах из четверки крупнейших — ABC, NBC, CBS и Fox.