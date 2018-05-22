Телеканал: все расхваленные Путиным ракеты с ядерным двигателем разбились в ходе испытаний

Президент РФ Владимир Путин в марте этого года посвятил значительную часть своего послания к Федеральному собранию революционному российскому вооружению, особо выделив крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может "нести груз на любое расстояние" и "летать сутками". Однако, по данным американского телеканала CNBC, России еще предстоит провести хотя бы одно успешное испытание разрекламированной новинки, пишет NEWSru.com.
Источники CNBC рассказали, что Россия в период с января 2017-го по февраль 2018 года провела четыре испытания этой крылатой ракеты, каждое из которых завершилось крушением. Самый успешный испытательный полет длился немногим больше двух минут, за которые ракета преодолела около 35 км, после чего стала неуправляемой и рухнула на землю. Самый короткий запуск длился четыре секунды.
Отметим, что по задумке ракета стартует на обычных пороховых двигателях, а затем запускается ядерная установка, благодаря чему снаряд способен относительно бесшумно лететь на низкой высоте, оставаясь при этом незаметным. По информации телеканала, испытания показали, что именно задействование "ядерного сердца" крылатой ракеты каждый раз приводило к ее падению.