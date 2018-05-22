Телеканал: все расхваленные Путиным ракеты с ядерным двигателем разбились в ходе испытаний

Телеканал также сообщает, что запуски проводились по приказу высокопоставленных чиновников Кремля, несмотря на возражения ведущих инженеров, которые пытались объяснить, что системы еще далеки от работоспособности.

Отметим, что Путин в ходе своей "взрывной" речи 1 марта заявил, что "в конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой". По словам президента, в ходе полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги.

"Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиального нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", — добавил глава государства.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов затем поделился подробностями об этой ракете. "Нам впервые, наверное, удалось это сделать. Спасибо огромное нашим ученым-ядерщикам, которые эту сказку сделали практической былью. В прошлом году прошли комплексные испытания, они подтвердили все те подходы, которые были заложены в эту крылатую ракету", — заявил он.

Борисов также сообщил, что ракету можно обнаружить лишь "на самом подходе к цели, а возможности ее маневра делают крылатую ракету также неуязвимой". "Она может нести груз на любое расстояние. Сутками может летать", — похвастался замминистра обороны.