28.09.2018, 08:44

Telegraph: британские спецслужбы выявили третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

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ИТАР-ТАСС
EST 1
Inglismaa
InglismaaFoto: Aleksei Filippov, Sputnik

Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции определили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, идентифицированный "третий сотрудник российской военной разведки мог выполнять разведывательную миссию" в Солсбери, чтобы помочь спланировать нападение на Скрипалей. Издание при этом не приводит имени нового предполагаемого фигуранта инцидента в Солсбери.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.

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Оригинал опубликован на портале slavia.ee, мнение автора не отражает точку зрения редакции rus.delfi.ee.
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