29.04.2018, 11:35

Telegram вышел из строя из-за блэкаута в районе Амстердама

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NEWSru.com
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TelegramFoto: Aleksandr Štšerbak, TASS

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram утром в воскресенье был вызван отключением света в районе Амстердама, сообщила администрация месседжера в Twitter. Как передает Reuters, из-за блэкаута был временно закрыт аэропорт Амстердама Schiphol — один из самых загруженных в Европе.

В сообщении администрации Telegram не уточняется, когда планируется устранить неполадки.

Проблемы возникли около 2 часов ночи по Москве. Большинство сообщений поступали из Европы: Москвы, Владивостока, Киева, Лондона, Рима, Милана, Гамбурга, Берлина, Вены и Тель-Авива. Неполадки также наблюдаются в Азии и Америке. Некоторые пользователи не могут авторизоваться, у других при авторизации возникают сложности с отправкой сообщений, а если сообщения все же доставляются, то к ним не загружаются приложенные фото и видео.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров объяснял сложности перегревом серверов. Он не разъяснял, с чем это связано.

Повышенное внимание к работе Telegram было приковано с 16 апреля на фоне попыток Роскомнадзора заблокировать использование сервиса в России.

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