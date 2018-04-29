Telegram вышел из строя из-за блэкаута в районе Амстердама

Проблемы возникли около 2 часов ночи по Москве. Большинство сообщений поступали из Европы: Москвы, Владивостока, Киева, Лондона, Рима, Милана, Гамбурга, Берлина, Вены и Тель-Авива. Неполадки также наблюдаются в Азии и Америке. Некоторые пользователи не могут авторизоваться, у других при авторизации возникают сложности с отправкой сообщений, а если сообщения все же доставляются, то к ним не загружаются приложенные фото и видео.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров объяснял сложности перегревом серверов. Он не разъяснял, с чем это связано.

Повышенное внимание к работе Telegram было приковано с 16 апреля на фоне попыток Роскомнадзора заблокировать использование сервиса в России.