Телефонный разговор Путина и Трампа намечен на 28 января

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа намечен на субботу, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Песков ответил "да" на вопрос агентства, могут ли лидеры двух стран поговорить в субботу.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в ближайшее время может поговорить с Путиным. "Он мне звонил, когда я победил на выборах. После этого мы не беседовали. Думаю, побеседуем вскоре", — сказал Трамп. Он заявил, что будет стремиться наладить хорошие отношения с Россией, поскольку это выгодно обеим странам.

"Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам президента, "если нам удастся поладить с Россией, будет здорово, будет хорошо и для России, и для нас". При этом он добавил, что в этом случае США и Россия "вместе вышибут дух" из ИГИЛ, назвав эту организацию "заболеванием".