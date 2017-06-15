ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным: о санкциях, отношениях с США и внуках

Как пишет Интерфакс, по традиции "прямая линия" начинается в полдень в Гостином дворе, куда также приглашены политики, общественные деятели и представители регионов. По состоянию на утро 15 июня президенту поступило около 1,8 млн вопросов.

Несмотря на то, что федеральные каналы отводят на эфир три часа, о чем свидетельствует телепрограмма, продолжительность общения президента с гражданами по-прежнему остается интригой каждой "прямой линии".

Абсолютный рекорд Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов. В прошлом году "прямая линия" длилась 3 часа 40 минут, тогда президент ответил на 80 вопросов. Беспрецедентное количество обращений главе государства — свыше 3,2 млн — поступило в 2015 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Путин в ходе общения с согражданами не ставит цель "бить рекорды" по количественным показателям. Продолжительность программы, по его словам, в первую очередь зависит от обилия тем, с которыми обращаются к президенту.

Прямая линия с Путиным 2017

"Прямая линия" закончилась. Она длилась около 4 часов.

Все будет хорошо. Путин: так и будет. Подтверждаю. И завершающий вопрос - будет ли еще одна "прямая линия" или это последняя? Путин: если и будет какая-то линия, то только прямая.

Путин начал отвечать на вопросы, которые выбрал сам. Когда президент будет ездить на отечественном автомобиле? Путин: надеюсь, скоро. Кого вы хотите оставить после себя? Путин: я пока еще работаю. Это будут решать избиратели.

На скольких языках вы говорите? Путин: на русском, слава богу. Довольно бегло на немецком. Могу немного объясниться на английском.

Своих не сдаем - это вы про коррупционеров? Путин: я не считаю их своими.

У кого из мировых лидеров самое крепкое рукопожатие? Путин: сила лидера определяется не рукопожатием, а отношением к делу, которым он занимается.

Знаете ли вы, как живут сегодня простые люди? Путин: знаю. Правда ли, что вы заболели цифровой экономикой? Путин: я здоров. Что вы делаете в свободное время? Путин: работаю.

Ведущие предложили ответить на блиц-вопросы. Путин: мы же не до утра тут будем?

Из Краснодара жалуются на жуткие дороги. Путин: ситуация в дорожном строительстве на муниципальном уровне ухудшилась.

Молодой человек из студии задал вопрос о наказании коррумпированных чиновников и жилье для сотрудников МВД и заявил, что к этому вопросу его жизнь подготовила. Путин: вопросы наказания должен решать суд.

12-летняя девочка: если бы у вас была машина времени, куда бы вы хотели отправиться? Путин: надо для себя решить, можно ли что-то менять. Думаю, что не надо ничего трогать. Что касается прошлого, мне хотелось бы увидеть, как принимаются судьбоносные решения для истории России. Что касается будущего, у нас есть такая машина, она называется история.

Из Ульяновской области спрашивают о продлении сроков использования школьных учебников. Путин: учебники должны предоставлять бесплатно. Продлевать где-то можно, где-то нужно актуализировать информацию. Выпускники 9 класса попросили пожелать им удачи на конкурсе.

Ведущий интересуется, готов ли президент разговаривать с кем-то из оппозиции. Путин: я готов разговаривать со всеми, кто нацелен на улучшение жизни людей, а не использует трудности для своего политического пиара.

Путин о национальной сборной: слишком много легионеров, очень мало уделяется внимания развитию детского и юношеского футбола.

В Калининграде строят стадион к Чемпионату мира по футболу 2018. Что с ним будет после? Путин: уверен, что дети будут заниматься, что болельщики будут радоваться.

Вопрос об управляющих компаниях.

Жители регионов завидуют Москве в связи с программой реновации. Путин о реновации в Москве: главное, не ущемить права граждан.

Восстановлена связь с Няганью. Еще один вопрос о расселении - на этот раз временного жилья, вагонгородка. Путин: деньги на это выделены.

Жительница Ижевска спрашивает о расселении аварийного жилья - как прожить в таких условиях еще 12 лет? Путин пообещал к ней заехать во время командировки в Удмуртию и поговорить лично.

"Прямая линия" не обходится без технических проблем - в какой-то момент были проблемы со звуком, сейчас прервалась связь с Няганью.

Вопросы о строящемся Керченском мосте и возможности строительства моста на Сахалин.

Офицер запаса из Подмосковья интересуется, какие уроки извлекли российские вооруженные силы в Сирии. Его сын сегодня принимает присягу в Мамаевом Кургане. Путин: это большой урок для нашего оборонно-промышленного комплекса, проверка вооруженных сил в реальных условиях.

Из Челябинска спрашивают о том, как наладить отношения с малым и средним бизнесом и будет ли повышаться пенсионный возраст. Путин: малый бизнес успешно развивается, решение о повышении пенсионного возраста еще не принято.

В Апатитах проблема с доступностью лечения. Девушка, у которой рак четвертой стадии, рассказала, что ей изначально поставили неправильный диагноз. Путин поможет: то же самое произошло с моим папой. Тогда нашли средства. Не теряй надежду.

Вопрос от мальчика из Находки об угольной пыли в порту. Путин: Андрюш, вместе посмотрим, что там происходит.

Путин назвал области для сотрудничества с США: контроль за распространением ядерного оружия, борьба с бедностью, решение экологических проблем.

Американец спросил, что делать с русофобией в США. Путин: мы не считаем Америку своим врагом.

Путин: не забывайте, что это здание строилось как церковь, не как музей, но надо сохранить и музейные функции. Не надо превращать это здание в инструмент внутриполитической возни.

Строитель ледокола задал "непроизводственный вопрос" о судьбе Исаакиевского собора.

Работники Балтийского завода интересуются будущим предприятия.

Девушка-инвалид из Орла рассказала, что не может получить необходимые лекарства, и попросила узаконить транспортировку больных на гемодиализ. Путин пообещал все проверить и решить.

Актер Сергей Безруков спрашивает о фильме "Матильда". Путин считает, что Поклонская не пытается его запретить, а отстаивает свою точку зрения.

Вопрос от сотрудника строящегося аэропорта в Ростове-на-Дону о возможности появления прямых региональных перелетов.

Мать троих детей из Ставрополья, чей дом пострадал от наводнения, жалуется, что не получила пособие на жилье. Путин: тезке губернатору Владимиру Владимировичу - где деньги? Надеюсь, что он уже сегодня у вас побывает, пусть сам посмотрит.

Путин: если кто-то хочет быть европейцем, пусть сначала закроет свои счета в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа.

В продолжение украинской темы Путину предложили ответить Порошенко, прочитавшему стихотворение Лермонтова о немытой России. Путин: он знает русскую классику, за это похвалю.

Житель Украины: почему вы нас бросили? Тут не все бандеровцы. Почему российские телеканалы мажут нас одной краской? Путин: мы не бросили. Мы высоко ценим вашу позицию.

Путин говорит о доступности кредитов для малого и среднего бизнеса.

https://twitter.com/ilpetrenko_rt/status/875288387170775040

Путину в очередной раз задали вопрос о его детях. Он сообщил, что у него недавно родился второй внук. В зале раздались аплодисменты. Путин о внуках: я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, хочу, чтобы были нормальными людьми.

Акушер-гинеколог одного из перинатальных центров спрашивает о рождаемости и материнском капитале. Путину показали новорожденного ребенка, президент поздравил родителей. Путин: рождаемость в России растет быстрее, чем в Европе. Нам нужен целый набор мер.

Вопрос с острова Ольхон на озере Байкал о слишком жестких экологических требованиях. Путин: нужно изменить законы вместе с экологическими организациями.

Жители подмосковной Балашихи жалуются на свалку, где постоянно происходят возгорания, которые вызывают проблемы со здоровьем. Путин говорит, что знаком с этой проблемой, она решается.

Далее вопросы о ликвидации пожаров в Забайкальском крае и о проблемах при регистрации "Дальневосточного гектара".

Путин: правительство продлило ответные меры до конца года. Если наши партнеры начнут снимать санкции, тогда и мы будем это делать. Поддержка - не грубая, не прямое финансирование - будет продолжаться и в будущем.

Представители агробизнеса говорят о росте производительности. Будет ли Москва продлевать ответные санкции и поддерживать производителей, когда их снимут?

Путин отвечает на вопрос о санкциях. Он видит в них плюсы: включаем мозги, ресурсы, таланты.

Путин говорит, что новые губернаторы должны справляться со своими обязанностями.

Первый вопрос от молодой учительницы из Иркутской области - о том, почему такие маленькие зарплаты у учителей. Путин: расписанием и доплатами занимаются сами школы. Молодой специалист должен получать меньше, чем опытные педагоги. Но в разы зарплаты отличаться не должны.

Путин отмечает, что реальная заработная плата все-таки начала потихонечку расти.

При этом уровень доходов населения снизился. Зато уровень инфляции рекордно низкий.

Сначала вопрос от ведущих об экономическом кризисе. Путин говорит, что рецессия в российской экономике преодолена.

Большинство обращений в этом году не о настоящем, а о будущем.

А вот и Путин. "Прямая линия" начинается.

Как сообщает Интерфакс, к началу "прямой линии с Владимиром Путиным" поступило уже 1 млн 939 вопросов и обращений от граждан.

Напомним, что в этом году "прямая линия" проходит позже обычного. Так, в прошлом году она состоялась 14 апреля.

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/tekstovyj-onlajn-pryamaya-liniya-s-prezidentom-rossii-vladimirom-putinym-ob-ofshorah-zarplatah-ukraine-i-ne-tolko?id=74234193

До начала 15-й "прямой линии" президента РФ Владимира Путина остается буквально 5 минут. А пока самое время вспомнить, как прошла прошлогодняя "прямая линия", которая продолжалась 3 часа 38 минут.