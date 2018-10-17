ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| В Крыму произошел взрыв в колледже: 17 человек погибли, минимум 50 ранены. Большинство из них — дети. Подозреваемый — ученик того же колледжа — покончил с собой NEWSru.com EST 28

В Керчи произошел взрыв. В столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство. Погибли 17 человек, 40 госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Delfi следит за ситуацией в режиме онлайн.