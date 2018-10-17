17.10.2018, 12:46
ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| В Крыму произошел взрыв в колледже: 17 человек погибли, минимум 50 ранены. Большинство из них — дети. Подозреваемый — ученик того же колледжа — покончил с собой
В Керчи произошел взрыв. В столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство. Погибли 17 человек, 40 госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Delfi следит за ситуацией в режиме онлайн.
- В Керчи в политехническом колледже произошел взрыв.
- Сработало ”неустановленное взрывное устройство”
- По данным НАК, 17 человек погибли, около 50 пострадали
- Объявлен в розыск предполагаемый участник теракта
- В Керчи закрыты все учебные заведения и детские сады
Что известно на данный момент (по сообщению СК)
- У всех погибших (их 17 человек) огнестрельные ранения
- Пострадали около 40 человек. Характер полученных им ранений СК не уточняет. Ранее сообщалось, что у пострадавших ранения, характерные для взрыва
- Установлена личность нападавшего. Это ученик колледжа 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой. Тело обнаружено в здании
- Уголовное дело переквалифицировано со статьи ”теракт” на ”убийство двух и более лиц”