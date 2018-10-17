17.10.2018, 12:46
ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| Бойня в керченском колледже: 19 человек погибли, минимум 50 ранены. Подозреваемый — ученик того же колледжа — покончил с собой. "Ненавидел техникум из-за злых преподов"
В Керчи произошел взрыв. В столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство. Погибли 19 человек, более 50 госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Delfi следил за ситуацией в режиме онлайн.
- В Керчи в политехническом колледже произошел взрыв.
- Сработало ”неустановленное взрывное устройство”
- По данным НАК, 19 человек погибли, более 50 пострадали
- Объявлен в розыск предполагаемый участник теракта
- В Керчи закрыты все учебные заведения и детские сады
Что известно на данный момент (по сообщению СК)
- У всех погибших (их 19 человек) огнестрельные ранения
- Пострадало более 50 человек. Характер полученных им ранений СК не уточняет. Ранее сообщалось, что у пострадавших ранения, характерные для взрыва
- Установлена личность нападавшего. Это ученик колледжа 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой. Тело обнаружено в здании
- Уголовное дело переквалифицировано со статьи ”теракт” на ”убийство двух и более лиц”