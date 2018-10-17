ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| Бойня в керченском колледже: 19 человек погибли, минимум 50 ранены. Подозреваемый — ученик того же колледжа — покончил с собой. "Ненавидел техникум из-за злых преподов"

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В Керчи произошел взрыв. В столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство. Погибли 19 человек, более 50 госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Delfi следил за ситуацией в режиме онлайн.