Тарантино покаялся в бездействии во время домогательств Вайнштейна

Американский режиссер Квентин Тарантино признался, что на протяжении десятилетий знал о сексуальных домогательствах своего друга, продюсера Харви Вайнштейна. Его слова передает The New York Times.

”Я знал достаточно для того, чтобы сделать больше, чем я сделал. Это были не слухи, я знал об этом не понаслышке”, — заявил Тарантино.

Кинематографист подчеркнул, что ему стоило принять меры и отказаться от сотрудничества с Вайнштейном.

Ранее в октябре Тарантино сообщил, что обвинения продюсера в сексуальных домогательствах ошарашили его.

Вайнштейн был продюсером нескольких фильмов Тарантино, в том числе ”Криминального чтива”, ”Джеки Браун”, ”Убить Билла”, ”Бесславные ублюдки”, ”Джанго освобожденный” и ”Омерзительная восьмерка”.

Среди актрис, заявивших о приставаниях Вайнштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году.