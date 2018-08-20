Танки идут по правде: ввод советских войск в Чехословакию 50 лет назад напугал финнов, но главком предпочел поехать на дачу

Москва стала беспокоиться, что таким образом страна может выйти из сферы влияния СССР, и не раз заявляла, что не одобряет новую линию чехословацкого руководства. В качестве предупредительного жеста советские войска провели весной и летом 1968 года учения на территории ЧССР.

В августе казалось, что ситуация успокоилась. Но затишье было лишь частью готовящегося удара: с его помощью старались скрыть подготовку к крупномасштабной операции.

20 августа, в ночь со вторника на среду, затишье сменилось бурей.

Дача важнее

Танки идут по правде,

которая не газета.

Приспособить экономику Восточной Европы под нужды Советского Союза — это не коммунизм. Это империализм.

В одно мгновение надежда на построение свободного общества была раздавлена. Советские войска в ту ночь оцепили столицу Чехословакии, захватили административные здания Праги, радио и телевидение. Советские войска с пришедшими им на помощь военными частями социалистических Польши и Венгрии вошли в остальные регионы ЧССР.

Доклад разведывательного отдела генерального штаба Финляндии, посвященный этим событиям, начинался так:

Захват начался 20.8. в 23.00 единой воздушно-наземной операцией. Это стало полной неожиданностью.

Для финской армии неожиданностью стали время и масштабность операции, но военные были уверены, что что-то обязательно произойдет. Финская разведка следила весной и летом 1968 года за общими военными учениями стран организации Варшавского договора, и их связь с либеральными реформами в Чехословакии была очевидна.

В момент, когда началась советская операция, командующий силами обороны Финляндии, генерал Юрьё Кейнонен находился в Северной Норвегии, где был гостем своего коллеги Фольке Йоханнессена. В своих воспоминаниях Кейнонен так описывает ту ночь:

21 августа я проснулся рано утром от тревожного стука в дверь. Это был адмирал Йоханнессен. Он в волнении заявил мне, что, возможно, началась третья мировая война. Советские войска вторглись в Чехословакию.

На этом визит финского главкома в Норвегию закончился. Йоханнессен поспешно вернулся в Осло, но Кейнонен примеру коллеги не последовал. Он позвонил в главный штаб своему заместителю и приказал усилить охрану границ и повысить готовность Оборонительных сил таким образом, чтобы со стороны это не было заметно.

После этого генерал вернулся в финскую Лапландию, где успел совершить несколько пешикх прогулок по сопкам и посетить артиллерийский лагерь в Роваярви. Секретарь смог достать для него билет на самолет до Хельсинки, но Кейнонен решил поехать в свой летний домик в Хаухо (сейчас входит в состав города Хямеенлинна). На работу он соизволил вернуться только в сентябре, хотя подчиненные старались заполучить его обратно как можно скорее.

Кейнонен был и без того противоречивым командующим, а его стиль руководства раздражал офицерский состав. Критики считали отсутствие главкома попыткой сбежать от ответственности за принятие решений, но Кейнонен думал по-другому. По его мнению, личного присутствия в главном штабе не требовалось, потому что политическое и военное руководство страны посчитало, что чехословацкий кризис не затрагивает Финляндию. В воспоминаниях Кейнонен также отметил, что у верховного главнокомандующего, президента Урхо Калева Кекконена не было нареканий относительно действий генерала.

”Так и надо, сынок”

Танки идут по соблазнам

жить не во власти штампов.

Танки идут по солдатам,

сидящим внутри этих танков.

Нас призывали избегать слов ”оккупация” и ”оккупант”:

коварные слова, бьют по ушам, зашивают рот, льют слезы из глаз…

В военном укреплении на острове Кирконмаа настроения были совсем другими. Старший лейтенант Тииликайнен решил привести в боеготовность главное оружие — четыре 152-миллиметровых орудия береговой батареи.