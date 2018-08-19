19.08.2018, 21:20

”Талибан” отпустит сотни заложников в честь Курбан-байрама

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Gazeta.ru
EST
Taliban
фото иллюстративноеFoto: Allauddin Khan, AP

Руководство радикального движения ”Талибан” объявило о планах по освобождению сотен заложников в честь Курбан-байрама, передает Reuters.


Отмечается, что подробностей об этих планах в ”Талибане” раскрывать не стали.

Также источники рассказали, что, лидеры движения дали предварительное согласие на четырехдневное перемирие с Афганистаном.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии ”Талибаном” в честь праздников. Он пообещал, что действие режима прекращения огня продлится три месяца, до дня рождения пророка, при условии, если ”Талибан” также будет соблюдать условия режима перемирия.

Tallinn Hockey weekend
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