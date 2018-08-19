”Талибан” отпустит сотни заложников в честь Курбан-байрама



Отмечается, что подробностей об этих планах в ”Талибане” раскрывать не стали.

Также источники рассказали, что, лидеры движения дали предварительное согласие на четырехдневное перемирие с Афганистаном.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии ”Талибаном” в честь праздников. Он пообещал, что действие режима прекращения огня продлится три месяца, до дня рождения пророка, при условии, если ”Талибан” также будет соблюдать условия режима перемирия.