Тайванчик и другие: кого прослушивали в башне Трампа?

Директор ФБР Джеймс Коми заявил в понедельник в конгрессе, что у его конторы нет сведений о прослушке трамповской резиденции "Трамп-тауэр", которую будто бы вели там перед выборами по приказу Барака Обамы, однако в среду конгрессмен Девин Нуньес сообщил о "легальной и рутинной" прослушке окружения президента.

Но и других жильцов башни Трампа прослушивали перед выборами. Среди них — семья российского криминального авторитета Тайванчика, пишет Русская служба Би-би-си.

Как заметил накануне Нуньес, он не смог подтвердить, что прослушка проводилась в нью-йоркском небоскребе "Трамп-тауэр", как ранее заявлял президент США.

4 марта президент США пожаловался в "Твиттере", что Обама прослушивал накануне выборов его резиденцию.

Прослушка в "Трамп-тауэр" при Обаме функционировала и перед другими выборами, но тогда слушали не Трампа, а знаменитого покериста Вадима Тринчера, известного в узких кругах как Дима Ростовка.

Его квартиру 63АВ, расположенную в "Трамп-тауэр", прослушивали с 2011 по апрель 2013 года, когда манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара объявил о привлечении к суду преступной группы из 34 человек. Она включала Тринчера и двух его сыновей, известного галерейщика ливанца Хиллеля Ахмада (или Хелли) и авторитетного российского бизнесмена Алимжана Токтахунова по кличке Тайванчик.

Именно последний вызвал интерес прессы к этому делу, поскольку в 2002 году власти США обвинили Тохтахунова в подкупе судьи по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Американцы добились его ареста в Италии, но она в конечном итоге отказалась его выдать, и Тайванчик благополучно отбыл на родину, где он спустя много лет пересекался с Трампом.

Он отрицал журналу Mother Jones встречу с миллиардером в 2013 году, когда будущий президент США возил туда свой конкурс на "Мисс Вселенную". Журнал предъявил Тохтахунову фото, после чего он встречу с Трампом вспомнил.

Тринчеры и другие фигуранты нового дела Тайванчика обвинялись в организации незаконного тотализатора и подпольных игорных домов, или катранов, отмывании денег через кипрские банки и вымогательстве. Как говорилось в судебных документах, речь шла о "международной ОПГ, базирующейся в Нью-Йорке, Киеве и Москве и действующей в США, а также в международном масштабе".

Квартира 63АВ

В трамповских домах столько жильцов с интересными биографиями, что в них, наверное, постоянно кого-то слушают, поэтому неясно, почему о прослушке квартиры 63АВ подумали лишь сейчас.

Квартиру 63АВ в "Трамп-тауэр" поминают сейчас кому ни лень. Она знаменита не только арестом своего хозяина Тринчера, но и его иском.

В октябре 2012 года Тринчер и его жена Елена возбудили иск против правления кооператива "Трамп-тауэр" и строительной компании, которая вела капитальный ремонт находящихся над ними двухэтажных апартаментов, раньше принадлежавших актерам Брюсу Уиллису и Деми Мур.

По словам истцов, горничная обнаружила, что стенной шкаф в гостевой спальне Тринчера полон воды, которая, как выяснилось, протекла из сломанного вентиля в ванной наверху.

По словам адвоката истцов, течь началась за месяц до этого и породила плесень, которая испортила сделанные на заказ обтянутые шелком стенные панели в гостиной и гостевой комнате Тринчера. Замену панелей адвокат оценил в 5 млн долларов.

Он заявил, что плесень также испортила "чрезвычайно редкий шелковый ковер", и оценил этот убыток в 150 тысяч долларов.

В тот момент Тринчеры собирались устроить в своей квартире сбор пожертвований для бывшего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича, который тогда баллотировался в президенты от республиканцев. Мероприятие из-за плесени сорвалось.

Республиканцы выдвинули не Гингрича, а Митта Ромни, возглавлявшего в 2002 году оргкомитет Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, на которой Тайванчик якобы подкупил судью. Мир поразительно тесен.

В общей сложности истцы, которые купили квартиру 63АВ в мае 2009 года за 5 млн долларов, требовали 6 млн. Я пока не сумел выяснить, чем закончилась эта тяжба, и завершилась ли она вообще. Но если бы Тринчеры выиграли искомую сумму, им, возможно, пришлось бы поделиться ею с "дядей Сэмом", который конфисковал деньги и ценности, изъятые на обыске в злополучной квартире 63АВ.

Тринчер признал себя виновным по делу об игорном бизнесе, получил пять лет тюрьмы и выйдет на свободу 8 июля.

В СМИ сейчас вспомнили целую плеяду других жильцов "Трамп-тауэр", вызывавших интерес следователей. Их диапазон простирается от грузного бородача Чака Блейзера, который руководил с 17-го этажа континентальной футбольной федерацией CONCACAF и в 2013 году признал себя виновным в организованной преступной деятельности и мошенничестве, до Стивена Хоффенберга, который организовал на 15-м этаже небоскреба одну из самых грандиозных пирамид в истории и отсидел 18 лет.

В "Трамп-тауэр" всегда было, кого прослушивать.