09.08.2018, 08:12

Тайским мальчикам и тренеру, спасенным из пещеры, дали гражданство Таиланда. Оказывается, они его не имели


bbcrussian.com
EST
Тайским мальчикам и тренеру, спасенным из пещеры, дали гражданство Таиланда. Оказывается, они его не имели
AP

Власти Таиланда наделили гражданством троих мальчиков и тренера из футбольной команды, просидевших более десяти дней без еды и света в каменном плену.

На торжественной церемонии глава района Маэ Сай вручил им удостоверения личности.

Как выяснилось во время многодневной операции спасения детей, за которой следил весь мир, молодой тренер и трое членов юношеской команды Wild Boars официально не считались гражданами страны из-за своего происхождения.

В Таиланде зазвучали призывы ускорить рассмотрение заявлений тренера Экапола Чантавонга и троих детей из его группы о предоставлении им гражданства.

Около 480 тысяч человек из кочевых племен и малых народностей, веками живущих близ границ Таиланда, Бирмы, Лаоса и Китая, не имеют никакого гражданства. Агентство ООН по делам беженцев давно обеспокоено судьбой этих людей.

Читайте также:

Впрочем, чиновник, сказал Франс Пресс, что предоставление гражданства ребятам из Wild Boars никак не связано с тем, что они провели две недели в пещере — они и так удовлетворяли всем условиям для его получения.

Тринадцать мальчиков-подростков и тренер Чантавонг, по прозвищу Ака, спустились в пещеры горного комплекса Тхам Луанг 23 июня. Внезапно начался мощный ливень, и пещеру затопило. Спасаясь от воды, группа ушла по узким проходам в глубину пещер.

Более десяти дней они просидели там в темноте, с остатками еды, которую делили на всех, и почти без воды. То, что дети не потеряли присутствия духа и продержались так долго, считают заслугой тренера Аки, который подбадривал их и учил медитации.

Через девять дней напряженных поисков двое британских дайверов нашли детей. Но чтобы вывести их обратно на поверхность через затопленные пещеры, потребовалось еще девять дней. Сложная логистическая операция с участием международных специалистов и спецназа армии Таиланда включала в себя постройку канатной дороги, доставку еды и медикаментов, подготовку детей к использованию аквалангов.

Один тайский военный из подразделения военных ныряльщиков погиб, доставляя мальчикам пищу.

Последним из пещеры выбрался тренер Чантавонг.

После лечения в больнице и возвращения к родным почти все мальчики из команды и тренер Ака отправились в буддистский монастырь для духовного очищения. Для детей монашеское послушание окончилось через 11 дней, а тренер еще продолжает жить в монастыре — поэтому на церемонии вручения ему пластикового удостоверения гражданина он был в традиционном монашеском одеянии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Пять зарисовок из жизни Эстонии. Малые предприятия в отчаянии, училища выпускают лодырей, работников не найти

09.08.2018
Работодатели в отчаянии. Нехватка рабочих мест заставляет фирмы по всей Эстонии прекращать свою деятельность или ставит под угрозу их будущее, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Вперед, на красный! Водители совершенно не обращают внимания на светофор в центре Таллинна

09.08.2018
Недавно Delfi опубликовал видео, на котором видно, как пешехода чуть не сбил автобус на Нарвском шоссе в центре Таллинна, так как водитель проигнорировал красный свет. Поэтому Delfi днем проследил, насколько прилежно водители следуют тому, что показывает им светофор на этом участке.
Подробнее


МИД РФ об инциденте с ракетой над Эстонией: мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный

09.08.2018
7 августа самолет испанских ВВС Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету. В Twitter Министерство иностранных дел России назвало НАТО бесполезным.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Придется раскошелиться: спасатели требуют поменять замки на дверях общего пользования

09.08.2018
”Недавно в почтовом ящике нашел оповещение, что у нас требуют заменить замки в дверях тамбуров, — рассказывает житель одного из многоквартирных домов. — То есть у нас на лестничной площадке крайние квартиры отделились от общего коридора железными дверьми. До этого говорили, что эти двери нужно убрать. Потом говорить перестали, заговорили уже о том, что нужно поставить туда другие замки. А до этого шла речь о том, чтобы вообще поставить в квартирах противопожарные двери. Не слишком ли много требований?” Зачем нужно менять замки, в каких именно дверях и когда нужно это сделать, и выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

Коррупция? Лидеры нарвских центристов оказались под прицелом КаПо. Допросили восьмерых

08.08.2018
В среду, 8 августа, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) в рамках расследования уголовного дела о коррупции провели следственные действия в отношении местных видных муниципальных политиков из фракции Центристской партии городского собрания, передает rus.err.ee.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
152,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182006
140,40 €
84,24 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €

Полиция предупреждает о хитрой мошеннической схеме, которая может принести жертвам значительный ущерб

08.08.2018
Руководитель отдела полиции Вильянди Меэлис Лилль призывает местных предпринимателей и частных лиц быть более внимательными, так как мошенники вновь используют хитрую схему для обмана людей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Разве сложно поверить в себя? Самая типичная проблема молодого поколения — низкая самооценка

09.08.2018
Наше поколение зачастую может отказаться от своей мечты только из-за отсутствия смелости и самой банальной веры в себя. Если в детстве мы все уверены в себе, то с возрастом у нас появляются различные проблемы, меняется характер. Мы начинаем попадать в сложные ситуации, что может снижать нашу внутреннюю силу.
Подробнее

Интеграция и деградация: как живет Южная Осетия спустя 10 лет после войны

09.08.2018
За десять лет после августовской войны Южная Осетия фактически превратилась в российский регион с российской валютой, паспортами и политической системой. Несмотря на это, оформлять вхождение в состав России никто не спешит — югоосетины и так считают своим президентом Путина, а России не нужны обременительные изменения границ.
Подробнее

Тайским мальчикам и тренеру, спасенным из пещеры, дали гражданство Таиланда. Оказывается, они его не имели

09.08.2018
Власти Таиланда наделили гражданством троих мальчиков и тренера из футбольной команды, просидевших более десяти дней без еды и света в каменном плену.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ