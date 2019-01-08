Таиланд отказался выдать Саудовской Аравии девушку, которой грозит смерть за отречение от ислама

"Выглядит так, что правительство Таиланда пытается вывернуть историю таким образом, будто бы она запрашивала визу и получила отказ. На самом деле у нее был билет на рейс в Австралию, она изначально не планировала посещать Таиланд", — рассказала телерадиовещательной корпорации замдиректора правозащитной организации Human Rights Watch по странам Азии Фил Робертсон.

По ее мнению, если саудовское официальное лицо смогло оказаться у трапа самолета, на котором прибыла Рахаф, это означает, что власти Таиланда действовали сообща с Саудовской Аравией.

В выходные девушка стала публиковать в соцсетях свою историю и фото. "У себя в стране я не имею возможности ни работать, ни учиться. Я хочу быть свободной, хочу учиться и работать по своему выбору", — рассказала она. "Я прошу защиты в первую очередь у следующих стран: Канады / США / Австралии / Великобритании. Я прошу любых их представителей связаться со мной", — написала девушка в Twitter.

Она также разместила свое фото, на котором она сидит в комнате отеля, забаррикадировав дверь.

В итоге судьбой Рахат обеспокоились в Human Rights Watch, а глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачат Хакпарн пообещал, что страна предоставит девушке максимально возможную защиту. "Она теперь находится под суверенитетом Таиланда. Никто, никакое посольство не заставит ее ехать куда бы то ни было. Мы поговорим с ней и сделаем все, о чем она попросит", — заявил он.

В Саудовской Аравии нет иных религий, кроме ислама, и перейти в другое вероисповедание невозможно. В последнее время за вероотступничество суды не выносили смертных приговоров, но Рахаф могут обвинить на родине в терроризме.

Под закон по борьбе с терроризмом в Саудовской Аравии и серию связанных с ним правительственных декретов подпадают довольно много деяний, в том числе нанесение ущерба репутации страны, нарушение общественного порядка или "призывы к атеистическому мышлению в любой форме".

Кроме того, взрослую женщину, которая не слушается своего мужчину-опекуна, могут арестовать за "непокорность". Если полиция задержит ее по любой причине, даже без предъявления обвинений, выйти на свободу она сможет только когда мужчина-опекун придет за ней.

В книге американского политолога Эллена Уолда "SAUDI, INC", выдержки из которой приводит "Сноб", в частности, рассказывается, как система попечительства родственников подвергает опасности жизнь женщин, полностью влияя на их судьбу. В 2012 году саудовской женщине 30 лет удалось улететь в Канаду, чтобы получить убежище. Она стремилась спастись от унижений в своей семье. Ее с детства унижал отец, потом ее женили на наркомане, а после развода она вновь попала под власть отца.

В полицию женщина идти опасалась, так как уже случалось, что власти сдавали ее подруг обратно родным. В конце концов она убедила членов семьи поехать вместе с ней в Бахрейн. Из Бахрейна она полетела прямым рейсом в Лондон, а затем в Канаду, где ее уже ждал юрист, готовый помочь обратиться за предоставлением убежища.

Добавим, опасения Рахаф Кунун выглядят не напрасными. Известны случаи, когда саудиты жестоко расправляются с теми, кто с помощью современных технологий бросает вызов традиционному обществу и разделяет западные ценности. Причем таких людей не спасает даже бегство из страны.

В начале ноября в саудовской тюрьме замучили до смерти журналиста и блогера Турки бин Абдул Азиз аль-Джассера. Он вел микроблог Kashkool в Twitter, в котором сообщал о нарушениях прав человека правительством Саудовской Аравии и членами королевской семьи. При этом он находился в Дубае (ОАЭ), однако саудовские власти схватили блогера благодаря агентам саудовских спецслужб, работавших в региональном отделении Twitter.

Подразделения саудовских "кибервойск" созданы бывшим помощником наследного принца Саудом аль-Кахтани. В одном из "твитов" аль-Кахтани предупреждал, что противникам режима не удастся сохранить анонимность при помощи сетевых псевдонимов в Twitter.