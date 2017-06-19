"Сюда никто не ворвется": как видеоблогеры собрались на совет в Госдуме РФ

На первое заседание совета видеоблогеров при Госдуме РФ, состоявшееся в понедельник, не пришел никто из главных звезд российского сегмента YouTube. Те же, кто пришел, не очень понимали, чего от них хотят депутаты, пишет Русская служба Би-би-си.

"Я хочу объяснить, почему сюда никто из реально популярных блогеров не пришел, — взял слово ведущий инстаграма Kremlin Russian Константин Ткаченко. — Их подписчики не поймут. Аудитория на YouTube в основном оппозиционная. У меня есть товарищ, у него 10 миллионов подписчиков, он на своем канале говорит, что за Навального. А мне говорит: "Я не за Навального, я на самом деле за Путина, просто аудитории это нравится".

Главный герой инстаграм-аккаунта Ткаченко — российский президент, под его фотографиями короткие новости, из которых можно узнать, что Путин вручил в Кремле награды или рассказал журналистам о том, каковы шансы урегулирования конфликта в Сирии. Подписаны на Kremlin Russian 864 тысячи человек.

Наладить взаимодействие с миром видеоблогеров российские власти пытаются на протяжении последних нескольких месяцев. В марте с ними встречался министр культуры Владимир Мединский, в мае перед депутатами выступала блогер Саша Спилберг. Собрать совет видеоблогеров при Госдуме придумал Василий Власов — самый молодой депутат, 21-летний ЛДПРовец.

Он рассказал, что отправлял приглашения "всем топовым видеоблогерам, чей контент может заинтересовать депутатов Госдумы".

"Если видеоблогер снимает про то, как взорвать арбуз, то это, конечно, интересно, но с политикой сложно увязать", — пояснил он.

При этом Сашу Спилберг, чьи видео, где она купается в ванне с чипсами, вряд ли можно считать общественно-политическим высказыванием, Власов тоже позвал на совет. Но она не пришла. Не пришел и известный блогер Kamikadze D, прославившийся своими политическими комментариями, в которых он преимущественно ругает российские власти (и Думу в том числе).

"Мы вас [блогеров] приглашаем к диалогу, даем слово, — объяснил Власов. — Вы хотите диалога или вы просто хотите сидеть и поливать всех сверху?"

Егор Яковлев из проекта о видеоблогерах "Селфи" прямо сказал депутатам, что блогеры не хотят идти в Думу, потому что боятся быть использованными для политической агитации.

В итоге на встречу с депутатами явились только те, кто открыто поддерживает российские власти или вовсе не рассказывает о политике в своем блоге. При этом не было самых популярных блогеров даже из числа тех, кто постит развлекательные видео. Из тех, кто весной ходил встречаться с Мединским, продолжить общение с властью не пришел ни один человек.

В микрофон Власов подчеркивал, что совет — дело добровольное, никого не заставляют идти в Думу. Повторил он это за заседание раза три.

"Вам выгодно здесь находиться"

Из непродолжительной дискуссии о цензуре в интернете выяснилось, что пришедшие на совет блогеры с удовольствием закрыли бы ряд сайтов и запретили бы некоторые ютуб-каналы. Например, Елена Лисовская предложила запретить те, где герои роликов "рыгают в экран".

"У нас очень долго еще не будет таких ограничений интернета, как в Китае", — уверен автор блога в ЖЖ Сергей Колясников. — "Но я считаю, что они нужны. Потому что, если мы позволим вытаскивать людей на улицы под лживыми лозунгами, призывать на несанкционированных митинги… Такого не должно быть".

Пришедший на встречу лидер ЛДПР Владимир Жириновский попытался акцентировать внимание на преимуществах встреч в таком формате. "Вам выгодно здесь находиться, здесь никто не ворвётся, — втолковывал блогерам Жириновский. — А то кто-то собрался, решили что-то делать — полиция может неправильно считать сигнал. А здесь полная безопасность".

Потом внезапно решил поинтересоваться: "А вот можете посчитать, кто сделал больше всего селфи?"

Блогеры серьезно пытались объяснить, почему посчитать затруднительно, пока кто-то не попробовал отшутиться, указывая на дочь Дмитрия Пескова Лизу: "Елизавета Дмитриевна, наверное!"

"Я недавно выложила первое селфи за полгода", — осадила шутников Елизавета. Больше на совете она не произнесла ни слова.

Госдума 7.0

Ненадолго зашел на совет зампред Госдумы, депутат от "Единой России" Петр Толстой. "С огромным удовольствием прочитал в интернете массу комментариев про забронзовевших жуков в Госдуме, которые хотят под себя подмять интернет", — сказал он.

Он поспешил уточнить, что совет блогеров — отнюдь не орган надзора.

"Мы все прекрасно понимаем про интернет: лучше, чем вы понимаете про Госдуму, — заверил он, шутливо напомнив, что многие депутаты во время заседаний сидят, уставившись в планшеты. И добавил, что нынешняя Госдума — это уже "Госдума 7.0", — с большим количеством одномандатников и вообще нацеленная на прямое общение с избирателями.

Некоторые пришедшие блогеры честно признавались: зачем они здесь, им самим пока не очень ясно.

"Я не очень понимаю, что я должен сказать. Очень долго думал, приходить сюда или нет. Многие из нашей аудитории специфически относятся к Госдуме вообще и ее представителям в частности, — сказал шеф-редактор сообщества "Лентач" Даниил Фимин, когда ему дали слово. — Я за столом сижу больше как журналист: посмотреть, послушать, что вы скажете".

С конкретным предложением выступила разве что Елена Лисовская, ведущая блога "Лиса рулит" об автомобилях.

"Если человек хочет купить подержанную машину, вероятность того, что вы купите что-то очень плохое, крайне высока, — изложила она знакомую проблему. — Единой базы, в которой любой человек мог бы проверить автомобиль, нет. Мы можем улучшить этот рынок. Я и мои коллеги знают, как, и не понимают, почему это не сделано до сих пор. Это моя лепта, которую я бы могла привнести".

"Может же быть тема — помощь блогеров в борьбе с преступностью?" — тут же обрадовался Жириновский.

Еще одну идею депутатам принес один из участников YouTube-проекта Big Russian Boss: "Я изучал каналы партий. У вас есть любопытные форматы, но нет охвата. Никто не смотрит. Может быть, это не нам надо собираться в советы, а вам следует приходить к нам, как приходите к Соловьеву?"

Восторга у депутатов предложение не вызвало.

Напоследок депутат Власов сказал, что хотел бы собрать из блогеров экспертный совет — совещательный орган при думском комитете по делам молодежи. Как этот инструмент будет добиваться конкретных результатов, так никто и не объяснил.

Табличка с именем блогера Wylsacom там и простояла на столе — как объяснил организатор, топовый блогер застрял в пробке.

Две недели назад он на своем канале выложил пародию на заседание совета блогеров. В деловом костюме строгим голосом блогер рассказывает о насущных проблемах: "Поступило сообщение от комитета бьюти-блогеров о том, что 13-летние девочки начали догадываться, что помада, кремы и тушь в сумочке — это реклама. Предлагаю разработать систему хештегов для противодействия осознанному просмотру контента".

На выходе из зала заседаний депутат Власов в четвертый раз повторял на камеры: "Я с самого начала не хотел никого насильно завлекать…"