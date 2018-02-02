02.02.2018, 07:18

Сын Фиделя Кастро покончил с собой

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Интерфакс
EST
Fidel Castro Diaz-Balart
Fidel Castro Diaz-BalartFoto: CLAUDIA DAUT, REUTERS

Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой, сообщил сайт Juventud rebelde.

Несколько месяцев Кастро-младший лечился от депресии. Ранее он требовал госпитализации, затем проходил амбулаторное лечение.

"Диас-Баларт, который находился под наблюдением группы врачей в течение нескольких месяцев в связи с состоянием глубокой депрессии, сегодня утром покончил жизнь самоубийством", сообщил вебсайт Cubadebate. Ему было 68 лет.

Фидель Кастро-старший умер в ноябре позапрошлого года в возрасте 90 лет.

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