Сын-чудовище: в Сочи студент заказал убийство родителей

На видео юноша также обещает, что после известий о смерти своей семьи будет вести себя, как подобает сыну — ”со всеми слезами и тому подобным”.

Далее дело было за полицейскими. В назначенный для убийства день ”киллер” действительно пришел в дом к родителям студента. Рассказав ”заказанным” родителям о планах их сына, оперативник предложил им инсценировать убийство. В результате их загримировали и сделали ряд снимков, которые позже и предъявили студенту, приехавшему за ними на дорогом автомобиле с частью вознаграждения.

”Получив 26 января 2018 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве родителей и малолетней сестры, фигурант написал расписку и передал ее ”исполнителю”. После этого молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов”, — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю. На данный момент в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему вменяется обвинение в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.п.”а, в, з” ч.2 ст.105 УК РФ).

История молодого человека является далеко не единичным подобным случаем. В апреле 2017 года Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 19-летнего Максима Климкина, заказавшего убийство своей семьи ради имущества. По данным следствия, юноша планировал завладеть трехкомнатной квартирой в центре столицы, ”двушкой” и ”однушкой” на окраине города, большим земельным участком и иномаркой своего отца.

При этом одну из квартир он обещал передать исполнителю убийства, жителю Саратовской области, которому на момент совершения преступления было 17 лет. Отмечается, что своего киллера злоумышленник искал на протяжении двух месяцев через Интернет. Позже он лично купил исполнителю билет в Москву на деньги отца, а также предоставил ему орудие убийства — охотничий топорик — и спортивную одежду, которую тот планировал после совершения преступления сжечь.

Однако в назначенный день родителей дома не оказалось.

Киллера встретила 12-летняя сестра юноши, на которую он тоже дал наводку исполнителю. Спустя несколько часов, когда родители вернулись домой, они обнаружили тело дочери, которой было нанесено 40 ударов топориком.

Сам убийца с места преступления скрылся — его напугала сирена проезжавшей мимо машины. Полиция задержала его на одном из столичных вокзалов, когда он покупал себе билет домой.

Отмечается, что Климкин был хорошо подготовлен к запланированному убийству: он заранее сделал дубликат ключей от квартиры, которые передал исполнителю. Сам он отправился на эти дни к друзьям за город, чтобы обеспечить себе алиби.

Несмотря на то, что заказчик признавать вину отказался, на сотрудничество со следователями пошел киллер, который передал им переписку с Климкиным. В ней организатор преступления называл своих родителей ”жмуриками”. Из переписки также выяснилось, что после расправы над родными Климкин планировал продать их имущество, купить элитный внедорожник и открыть собственный бизнес.