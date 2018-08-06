Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября

Как сообщает The Guardian со ссылкой на семью террориста, по мнению сводных братьев Хамзы бен Ладена, он, вероятно, занял один из руководящих постов в "Аль-Каиде", передает Интерфакс.

Они полагают, что сын некогда считавшегося "террористом номер один" бен Ладена планирует отомстить за смерть отца, которого ликвидировали в ходе американской операции в Пакистане семь лет назад.

Хамза бен Ладен — сын одной из трех жен Усамы бен Ладена, которая жила с мужем на охраняемой территории в пакистанском Абботтабаде, где террорист и был убит. Сын бен Ладена неоднократно выступал с призывами начать войну против США, Великобритании, Франции и Израиля. Его считают заместителем нынешнего лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.