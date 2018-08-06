06.08.2018, 21:55

Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября

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Интерфакс
EST
Osama bin Laden ja 9/11
фото иллюстративноеFoto: STR, Reuters/Scanpix

Хамза бен Ладен, сын террориста Усамы бен Ладена, женился на дочери Мохаммеда Атты, лидера группы боевиков, которые устроили атаку 11 сентября 2001 года в США.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на семью террориста, по мнению сводных братьев Хамзы бен Ладена, он, вероятно, занял один из руководящих постов в "Аль-Каиде", передает Интерфакс.

Они полагают, что сын некогда считавшегося "террористом номер один" бен Ладена планирует отомстить за смерть отца, которого ликвидировали в ходе американской операции в Пакистане семь лет назад.

Хамза бен Ладен — сын одной из трех жен Усамы бен Ладена, которая жила с мужем на охраняемой территории в пакистанском Абботтабаде, где террорист и был убит. Сын бен Ладена неоднократно выступал с призывами начать войну против США, Великобритании, Франции и Израиля. Его считают заместителем нынешнего лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

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