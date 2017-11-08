Связан ли министр обороны Польши с Путиным и русской мафией?

В Польше вышла книга, рассказывающая о предположительных связях Антония Мачеревича с Россией. "Репортеры без границ" признали ее автора Томаша Пьонтека журналистом года.

У министра обороны Польши Антония Мачеревича в мировых СМИ давно сложился имидж разоблачителя всевозможных теорий заговора. Хотя его критики утверждают, что автор этих теорий — сам Мачеревич, который занимает свой пост с 2015 года, а в начале 90-х служил министром внутренних дел.

Он, к примеру, вопреки преобладающему мнению экспертов, продолжает подогревать слухи о том, что Кремль причастен к крушению самолета Ту-154, в котором разбился тогдашний президент Польши Лех Качиньский.

Мачеревич, Путин и русская мафия

Его позиция выглядит особенно противоречивой на фоне публикации книги журналиста Томаша Пьонтека "Антоний Мачеревич и его секреты". В ней говорится о том, что министр предположительно сотрудничал с агентом спецслужб в коммунистической Польше, а сейчас, возможно, опосредованно связан с президентом России Владимиром Путиным и одним из российских криминальных авторитетов.

За публикацию книги о польском министре обороны, в основу которой легли статьи журналиста в газете Gazeta Wyborcza, международная организация "Репортеры без границ" 7 ноября назвала Пьонтека журналистом 2017 года.

В ходе расследования об источниках средств Мачеревича журналисту удалось выяснить, что министр может быть связан с российско-украинским криминальным авторитетом Семеном Могилевичем, который входит в список десяти самых разыскиваемых американским ФБР преступников. По информации Пьонтека, Мачеревич связан с ним через бывшего американского сенатора Альфонсе Д'Амато. Несколько лет назад политики участвовали в учреждении в США организации Friends of Poland ("Друзья Польши").

Однозначных ответов пока нет

В самой Польше имидж министра неоднозначный. Оппозиция обвиняет его в ослаблении армии и подрыве уверенности среди европейских союзников НАТО. Критики также убеждены, что Мачеревич способствовал ухудшению позиции Польши по отношению к России.

"Многие спрашивают меня прямо: Антоний Мачеревич — российский шпион?", — признается в своей книге Пьонтек и добавляет, что пока не может ответить на этот вопрос. По словам журналиста, он может лишь выдвинуть "рабочие гипотезы". Одна из них состоит в том, что Мачеревич был обманом вовлечен в сотрудничество с Россией несколько лет назад.

Книга Пьонтека вызвала жесткую критику со стороны проправительственных СМИ в Польше и некоторых его независимых коллег. Так, журналист Павел Решка, который работает в польском издании Newsweek, считает, что Пьонтек торопится с выводами. Но даже критикующие книгу сотрудники государственных или проправительственных СМИ признают, что поднятые Пьонтеком вопросы требуют от Мачеревича быстрых и всеобъемлющих объяснений. Как сообщил Newsweek на польском со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны, Мачеревича "очень разозлила" книга Пьонтека. Замминистра обороны Михал Дворчик заявил, что она содержит "вранье и клевету".

До трех лет лишения свободы

После того, как книга Пьонтека увидела свет в конце июня, Мачеревич решил не подавать против журналиста гражданский иск в суд. Такое разбирательство потребовало бы, чтобы министр доказал, что представленные автором книги сведения не соответствуют действительности. Вместо этого он заявил, что на Пьонтека следует завести уголовное дело.

По мнению Мачеревича, Пьонтек нарушил Уголовный кодекс, "прибегая к насилию или незаконным угрозам, что влияет на авторитет правительственного должностного лица, исполняющего свои обязанности". Министр также обвинил журналиста в "оскорблении государственного чиновника в ходе и в связи с исполнением его обязанностей". Жалоба Мачеревича была направлена в военный департамент региональной прокуратуры в Варшаве. Впрочем, пока никаких официальных обвинений в отношении журналиста выдвинуто не было. Если это случится и суд признает его виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы.

В августе международная правозащитная организация Amnesty International призвала польские власти немедленно отказаться от обвинений в адрес журналиста, которые связаны исключительно с публикацией его книги и расследовательской деятельностью. Правозащитники также потребовали, чтобы правительство позволило журналистам вести их законную деятельность без страха санкций со стороны властей. Сам Пьонтек подозревает, что за ним ведется слежка по крайней мере с начала июля.