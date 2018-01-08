08.01.2018, 09:50

”Свихнувшийся” экс-советник Трампа извинился перед президентом

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Gazeta.ru
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USA NY valimispäev 8.11.2016
USA NY valimispäev 8.11.2016Foto: Andres Putting

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон извинился за свои заявления, опубликованные в новой книге Майкла Вулффа о Белом доме. Об этом сообщает Axios.

В книге Вуллфа ”Огонь и ярость: в Белом доме Трампа” Бэннон назвал встречу Дональда Трампа-младшего с ”русскими” в 2016 году ”изменнической”. После этого Трамп заявил, что его бывший советник ”сошел с ума”.

Теперь Бэннон решил принести извинения президенту и его сыну. По его словам, Трамп-младший — ”патриот и хороший человек”, а комментарии по поводу встречи с ”русскими” касались Пола Манафорта.

”Я сожалею, что долгий ответ с моей стороны по поводу некорректных сообщений, касающихся Дона Трампа-младшего, отвлек внимание от исторических достижений президента”, — добавил Бэннон.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа попытался предотвратить публикацию книги о Белом доме.

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