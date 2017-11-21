21.11.2017, 08:45

Сверхзвуковой истребитель ВВС США потерпел крушение в Техасе

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Gazeta.ru
EST
T-38 Talon
T-38 Talon

Американский двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon потерпел крушение недалеко от авиабазы Laughlin в американском штате Техас, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел в районе американского города Дель-Рио. В результате крушения один пилот погиб. Второй пилот был направлен в медицинский центр Val Verde.

Пока имена пилотов не разглашаются. Военная прокуратура намерена начать расследование инцидента.

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