Сверхзвуковой истребитель ВВС США потерпел крушение в Техасе

Американский двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon потерпел крушение недалеко от авиабазы Laughlin в американском штате Техас, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел в районе американского города Дель-Рио. В результате крушения один пилот погиб. Второй пилот был направлен в медицинский центр Val Verde.

Пока имена пилотов не разглашаются. Военная прокуратура намерена начать расследование инцидента.