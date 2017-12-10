Существует ли угроза информационного лоббирования как результат референдума о вступлении в НАТО?

По мнению сотрудника финского военного исследовательского института, примеры такого влияния можно найти в Польше и в странах Прибалтики, передает Yle.

Связанная с информационным влиянием дискуссия разгорается, так как есть основания подозревать, что в последнее время Россия вмешивалась в проведение нескольких выборов в западных странах.

Особенно важную роль в таком вмешательстве играли хакерские атаки, направленные против кампаний кандидатов, а также не соответствующие действительности новости, распространявшиеся через фейковые аккаунты в социальных сетях.

Однако исследователь научно-исследовательского института вооружённых сил Вели-Пекка Кивимяки не видит признаков подобной деятельности накануне предвыборной президентской кампании в Финляндии.

Во время кампании кандидат от партии Зелёных Пекка Хаависто высказался против рефререндума о вступлении в НАТО, поскольку массированные информационные атаки могли бы повлиять на исход голосования.

Исследователь Кивимяки считает точку зрения Хаависто обоснованной, так как примеры подобного влияния уже встречались в Польше и странах Прибалтики, где в обсуждение проблематики НАТО активно вмешивались интернет-боты.