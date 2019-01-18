"Существенно серьезнее, чем прежде". Пентагон представил новую стратегию развития американской системы ПРО

При этом Пентагон будет искать возможности для скорейшего усовершенствования систем ПРО. "Ввиду того, что доктрина американской ПРО должна предполагать возможности гибкого развертывания [элементов противоракетных систем] и соответствовать возникающим угрозам <…>, министерство обороны будет продолжать искать пути сокращения сроков, необходимых для разработки и развертывания оборонительных систем ПРО", — сказано в документе.

С точки зрения американской администрации, "гибкость и адаптивность противоракетной обороны являются ключевыми компонентами обеспечения США возможностями нивелирования геополитических и технологических рисков, которые возникают непредсказуемым образом".

Соединенным Штатам на текущем этапе нужен "всеобъемлющий подход к противоракетной обороне от стран — "изгоев" и региональных ракетных угроз", пишут стратеги американского военного ведомства. "Этот подход должен интегрировать наступательные и оборонительные средства для сдерживания, а также включать активную оборону в целях перехвата ракет на всех стадиях полета после старта, пассивную оборону для смягчения последствий ракетного нападения и наступательные операции в ходе конфликта для нейтрализации наступательных ракет до [их] запуска", — поясняют военные эксперты.

"Наша стратегия предполагает размещение (на авиабазе) в Форт-Грили на Аляске дополнительно 20 ракет-перехватчиков, а также новых радаров и спутников для раннего предупреждения о пусках ракет против нашей великой державы", — сказал президент Дональд Трамп.

В настоящее время на вооружении системы ПРО США стоят ракеты-перехватчики, которыми оснащены корабли ВМС, и ракеты-перехватчики дальнего радиуса действия наземного базирования, размещенные в штатах Аляска и Калифорния. В частности, на авиабазах в Форт-Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния) размещены 44 пусковые установки противоракет, предназначенные для перехвата северокорейских ракет в случае их запуска по целям в США, передает "Интерфакс".

Число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц к 2023 году.

Также разрабатываются технологии для перехвата ракет с использованием истребителей пятого поколения F-35 и беспилотников, вооруженных лазерным оружием.

США отреагируют на разработку РФ и КНР гиперзвукового оружия

Вашингтон не будет игнорировать тот факт, что Россия и Китай используют гиперзвуковые технологии для разработки новых вооружений, заявил в четверг исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, выступая в Пентагоне.

"На протяжении десятилетий США были мировыми лидерами в гиперзвуковых исследованиях и намеренно предпочитали не использовать эти системы в военных целях. Китай и Россия сделали другой выбор, — сказал Шанахан. — Наша страна не ищет себе неприятелей, но мы не будем их игнорировать".

В комментарии к докладу о новой стратегии США в сфере ПРО Шанахан отметил, что Россия и Китай "представляют вызовы" и разрабатывают усовершенствованные крылатые ракеты.

"Россия и Китай расширяют возможности своих ракетных систем для наступательных действий и разрабатывают усовершенствованные крылатые ракеты морского и воздушного базирования наряду с расширением своих возможностей в том, что касается гиперзвуковых вооружений", — подчеркнул исполняющий обязанности министра обороны США.

По его словам, растет угроза и со стороны Северной Кореи. "Пока мы прокладываем новый путь к миру на Корейском полуострове, ракеты Северной Кореи продолжают вызывать серьезной беспокойство ", — отметил Шанахан.

Он добавил, что американские "конкуренты знают, что нынешний оборонительный потенциал [США] эффективен во многих отношениях". "Разочаровавшись в связи с нашими средствами защиты, они настойчиво ищут новые технологии, чтобы обойти современные системы, — считает и.о. министра обороны. — Эти новые технологии приводят к новым угрозам, а эти угрозы уже труднее увидеть, труднее отслеживать и труднее устранить".

Со слов Шанахана, "за последние несколько лет КНДР быстро усовершенствовала и расширила свою программу по межконтинентальным баллистическим ракетам". Иран также увеличил дальность своих баллистических ракет.