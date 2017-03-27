Суды над несогласными в Беларуси - эхо протестов

После массовых акций протеста в Беларуси начались суды над их участниками, задержанными 25 и 26 марта. Их приговаривают к административным арестам либо к крупным денежным штрафам, пишет DW.

В Беларуси снова заработал судебный конвейер. В понедельник, 27 марта, в районные суды белорусской столицы были доставлены десятки человек, задержанных в Минске в минувшие выходные во время акций протеста. Им инкриминируется нарушение административного кодекса по статьям за участие в несанкционированном мероприятии и (или) за мелкое хулиганство. Информация о судебных процессах продолжает поступать и из других регионов Беларуси.

По словам омоновцев, которые, как правило, выступают на процессах в качестве свидетелей, чуть ли ни все фигуранты административных дел "размахивали руками, громко ругались матом и не подчинялись законным требованиям представителей государственных органов". Впрочем, это стандартные обвинения в адрес оппонентов власти, которых силовики задерживают во время уличных акций в Беларуси.

Без оправданий

Ни один судебный процесс на момент подготовки материала не завершился оправдательным вердиктом. Людей приговаривают к длительным административным арестам или штрафам, хотя в показаниях свидетелей юристы отмечают множественные противоречия, а протоколы задержаний написаны будто бы под копирку.

Наблюдатели обращают внимание на то, что имена и фамилии большинства тех, кто предстал перед судом, не известны широкой общественности. Многие из задержанных впервые участвовали в уличных акциях и не связывают себя с политикой или оппозицией. Люди добивались лишь отмены президентского декрета №3, улучшения уровня жизни, за что и поплатились свободой или деньгами.

Но есть среди фигурантов административных дел и известные люди. Так, директор культурной площадки "Арт-усадьба" Павел Белоус арестован на 15 суток, активист Леонид Кулаков проведет за решеткой 25 суток, к 15 суткам административного ареста приговорен оператор независимого телеканала Белсат Александр Борозенко. Бывшему скрипачу популярного коллектива "Крамбамбуля " Александру Хавкину во время суда стало плохо, и ему вызвали "скорую помощь".

Отцы и дети

В суде Заводского района Минска судили отца и сына — Анатолия и Максима Фроловых. Фролов-старший рассказал в суде, что 25 марта приехал в Минск с сыном, чтобы пройтись по магазинам. Однако их задержали в центре города без всяких объяснений. Страдающего язвой желудка Анатолия оштрафовали на 10 базовых величин (115 евро), а его сына приговорили к 10 суткам ареста.

Отец обратился к судье с просьбой изменить ему штраф на административный арест, чтобы быть рядом с сыном, у которого проблемы с сердцем. К слову, Анатолий Фролов требовал в суде проверить на полиграфе показания свидетеля-омоновца, но суд в этом требовании отказал.

В Московском суде Минска 27 марта судили политолога, переводчика и преподавателя Алеся Логвинца, бывшего заместителя председателя Движения "За свободу". Его приговорили к 10 суткам ареста. Алеся Логвинца вместе с его 22-летним старшим сыном Антоном еще 23 марта схватили возле дома неизвестные в штатском и заволокли в автомобиль. Там Логвинца избили — врачи констатировали у него сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом носа. По словам Антона Логвинца, на суд не пустили родственников Алеся, он успел лишь обнять своего младшего сына, которому еще не исполнился и год.

Статкевич нашелся

Более трех суток ничего не было известно о судьбе бывшего кандидата в президенты на выборах 2010 года и экс-политзаключенного Николая Статкевича. Политик после арестов других лидеров оппозиции заявил, что берет на себя ответственность и организацию акции в Минске 25 марта.

Связь с ним прервалась еще 23 марта, никто из соратников и родственников Статкевича не знал, где он находится. А 27 марта стало известно, что все это время политик находился в СИЗО КГБ, о чем он сообщил СМИ, назвав действия в отношении себя похищением и призвав людей выходить с протестами на улицы и в дальнейшем, в том числе и во время государственных праздников.

Неадекватность власти

Бывший депутат парламента, политолог Ольга Абрамова связывает последние события в Беларуси с неспособностью власти адекватно оценивать происходящее и делать правильные выводы. "Считается, что проще всего напугать, и тогда все само собой рассосется, в том числе и беременность общества массовым недовольством. Но этого не произойдет, поскольку степень недовольства уже очень высока", — отмечает собеседница.

По мнению Абрамовой, власти не учли ментальность белорусов. "Когда многих из них уровень нищеты взял за горло, они плюют на все и начинают защищать уровень благосостояния свой семьи, а степень недовольства будет только нарастать. И ОМОН ситуацию не исправит", — считает эксперт.

Руководитель Белорусского Хельсинкского комитета, юрист Олег Гулак 25 марта сам попал "под раздачу", когда находился в офисе правозащитного центра "Весна", куда ворвались силовики и задержали 57 человек. Гулак называет происходящее в стране "форменным бредом". С точки зрения юриста, отмечает он, имеют место незаконные задержания, незаконные и заведомые постановления судов.

"А с точки зрения правозащитника, уместен вопрос, зачем власти все это делают и как собираются выходить из этой ситуации?", — говорит Олег Гулак.