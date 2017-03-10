Судмедэкспертам в США запретили называть причину смерти Чуркина

Управление судмедэкспертов Нью-Йорка сообщило, что не будет обнародовать данные о причине и обстоятельствах смерти посла России в ООН Виталия Чуркина.

Представитель ведомства Джули Болсер заявила в пятницу, что юридическое управление Нью-Йорка дало указание не разглашать информацию о результатах расследования, чтобы "соблюсти международное законодательство и протокол".

После смерти дипломата было сделано вскрытие, однако оно не помогло установить точную причину смерти, и судмедэкспертам потребовалось сделать дополнительные исследования.

Госдепартамент США еще 24 февраля потребовал, чтобы причины смерти Чуркина не обнародовались, поскольку "димпломатический иммунитет продолжает действовать и после смерти", передает Ассошиэйтед пресс.

Решение судмедэксперта Нью-Йорка о неразглашении причин смерти постпреда России Виталия Чуркина соответствует принципам дипломатического иммунитета, заявили в постпредстве России при ООН.

Судмедэксперты в США расследуют смерти в результате насилия, несчастного случая, самоубийства и случаи внезапной смерти. Они также берут на себя расследование, если скончавшийся был здоров или умер при необычных обстоятельствах. Многие смерти, расследуемые ведомством, считаются не вызывающими подозрений.

Виталий Чуркин представлял Россию при ООН с 2006 года по февраль 2017. 20 февраля он умер в больнице, после того как ему стало плохо на рабочем месте.