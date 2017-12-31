Судебное заседание по делу питерского взрывника проведут в закрытом режиме

Первое судебное заседание по делу Дмитрия Лукьяненко, задержанного накануне за взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что заседание пройдет в воскресенье вечером. При этом собеседник агентства не уточнил, в каком суде и во сколько оно пройдет.

Накануне ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в организации взрыва в Петербурге. Источники вскоре выяснили, кого задержала спецслужба — это 35-летний местный житель Дмитрий Лукьяненко, который причисляет себя к националистическому оккультному движению New Age — "Новая эра". На допросе он заявил, что посредством взрыва хотел предупредить всех о "секте экстрасенсов" в расположенной неподалеку школе "Дэир".

Вечером в среду в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Взрывника запечатлели камеры наблюдения.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. В СКР не стали менять квалификацию, но указали, что следствие отрабатывает все версии.