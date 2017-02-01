Суд запретил Навальному и Офицерову покидать Киров

Председательствующий на процессе по делу "Кировлеса" судья Алексей Втюрин избрал подсудимым Алексею Навальному и Петру Офицерову меру пресечения в виде подписки о невыезде. Оппозиционер не собирается соблюдать наложенные ограничения, передает из зала суда корреспондент Би-би-си.

Втюрин постановил, что Навальный и Офицеров не должны покидать Киров до 10 февраля. В итоге Навальный и Офицеров не дали подписку о невыезде.

"Помните диалог из фильма "Москва слезам не верит"? — обратился Навальный к судье. — "Уважаю, но пить не буду". Вот и я вас уважаю, но ничего не подпишу".

Вопрос об избрании меры пресечения поставил перед участниками заседания сам судья. Он объяснил такую необходимость неявкой подсудимых на два предыдущих заседания.

Со своей инициативой судья выступил после полуторачасового перерыва, который взял на вынесение решения по очередному ходатайству защиты.

Ходатайство Втюрин отклонил, а затем неожиданно заявил: "А сейчас мы рассмотрим вопрос об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде".

Вопросы защиты о том, откуда могут ограничить выезд подсудимым и на какой срок, судья сначала переадресовал обвинению.

Однако представители прокуратуры оказались не готовы сразу выступить с конкретными предложениями.

Обвинитель Сергей Богданов заявил, что "разделяет инициативу суда", но оставляет на усмотрение суда все параметры ограничений.

Навальный тут же пошутил в "Твиттере", что хотел бы оставаться под подпиской о невыезде в Сочи.

Судью политик убеждал, что не собирается покидать Киров, как минимум, до конца недели.

"Я откажусь давать подписку о невыезде. 146 процентов!" — предупредил Навальный, сославшись на нормы международного права. Он сказал, что готов после этого столкнуться и с более строгой мерой пресечения.

"И у Навального, и у меня есть стойкое желание поскорее закончить с этим процессом", — поддержал Навального Офицеров.

Адвокат Офицерова Светлана Давыдова заявила, что у подсудимых нет обратных билетов и предложила проверить это в авиакомпаниях, которые летают из Кирова, а также в РЖД.

Судья Втюрин отказался направлять запросы перевозчикам, сославшись на то, что отсутствие билетов ничего не говорит о реальных намерениях подсудимых. Он добавил, что Навальный и Офицеров могут купить билеты и после заседания.

Также Давыдова настаивала: у неё есть прямое доказательство, что Офицеров отсутствовал в суде по уважительной причине — в день первого пропущенного заседания ему вызывали скорую, а позже госпитализировали.

Кроме того, защита настаивала, что у судьи нет ни правовых оснований, ни реальных причин для ограничения свободы передвижения подсудимых.

Наконец, Давыдова убеждала судью пояснить, на какой период предлагается избрать меру пресечения, "по какому месту" и какие ограничения будут накладываться на подсудимых.

В итоге и обвинение просило отложить вопрос о мере пресечения на следующий день, чтобы разобраться, какие планы на самом деле у подсудимых. Но судья отказался это сделать.