11.05.2018, 12:02

Суд вынес приговор Борису Грицу, напавшему на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр

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NEWSru.com
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Boris Grits
Boris GritsFoto: Eugene Odinokov, Sputnik

Пресненский суд Москвы в пятницу направил на принудительное лечение Бориса Грица, напавшего с ножом на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, передает ТАСС.

"Направить Грица в стационар специализированного медицинского учреждения для применения к нему принудительных мер медицинского характера", — огласила решение судья Елена Абрамова. Согласно решению суда, Гриц освобожден от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния как лицо, страдающее психическим расстройством.

Накануне, 10 мая, прокурор попросил суд направить Грица на принудительное лечение из-за его невменяемости, а сам подсудимый, выступая с последним словом, заявил, что не собирался убивать журналистку.

По словам Грица, напасть на радиоведущую его побудило "преследование с ее стороны, которое выражалось в телепатической форме". Как заявлял мужчина следователям, с 2012 года журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила" его.

На предыдущих заседаниях Татьяна Фельгенгауэр подробно рассказала о деталях нападения на нее. По словам журналистки, она не видела, как в помещении радиостанции появился нападавший. "В какой-то момент почувствовала, что крепко хватают за шею, но подумала, что кто-то хочет оригинально поприветствовать. Потом удар. Подумала, что это резак, лезвие острое было, далее почувствовала удар, будто полоснули по лицу", — пояснила суду Фельгенгауэр.

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