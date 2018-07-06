Суд в Литве оправдал специалиста мэрии Вильнюса: он не оскорблял русский народ

Также признается, что РФ осуществляет агрессивную политику в отношении других государств, пропагандирует русский шовинизм, угрожает вооруженными конфликтами соседним государствам. Президент Литовской Республики назвала РФ государством с признаками террористической организации, политологи называют ее страной с признаками "мягкого фашизма", а действия в Украине называются преступными", — говорится в постановлении суда.

Этот приговор не является окончательным и может быть обжалован в Вильнюсском окружном суде. Прокуратура начала это расследование после получения заявления представителя Европейского фонда прав человека Лешека Янковского. Он присутствовал и на оглашении приговора, которым остался недоволен. "Специалисты говорили, что это очевидно оскорбительные комментарии, однако у нас нет права комментировать решение суда", — сказал он журналистам.

Служащему мэрии предъявили обвинения связанные с тремя написанными им комментариями. Например, один комментарий Кела написал по поводу опубликованной в феврале прошлого года статьи о планах российских военных учений в Калининградской области. В комментарии он писал, что Россия является врагом Литвы и всего мира, страной бедности, голода и неудачников, которая будет уничтожена.

В другом комментарии о поддерживаемых Россией сепаратистах в Восточной Украине Дарюс Кела выражал радость в том, что были убиты "кацапы", поскольку они сами убивали тысячи людей, поэтому сейчас "украинские поля, застелены телами кацапов, тела кацапов не убирают, они гниют на полях боев, но единственная польза от кацапов в том, что тела военных выродившейся России удобряют украинскую землю".

Кела признает, что писал упомянутые комментарии, однако сказал, что в них не насмехался над русскими и не оскорблял эту нацию, а что лишь негативно оценивал поведение руководителей России в самой России и в Украине, а также отрицательно оценивают жителей России и русских, которые поддерживают такую политику и сами участвуют в незаконных действиях.