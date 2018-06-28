Суд в Грузии приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы

Михаил Саакашвили признан виновным в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили. Одним из ключевых свидетелей по делу стала бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

Суд Тбилиси в четверг, 28 июня, приговорил заочно бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы. Он признан виновным в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили, сообщает "Интерфакс".

Гелашвили был жестоко избит в 2005 году, уголовное дело возбудили в 2013 году. Гелашвили неоднократно заявлял, что избиение организовал лично Саакашвили, которого депутат обвинял в аморальных поступках и захвате его недвижимости.

Бывшая председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе стала одним из ключевых свидетелей обвинения. Она сказала, что лично слышала от Саакашвили о планах расправы над Гелашвили.

Ранее грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу о причастности к убийству банковского сотрудника Сандро Гиргвилиани.

Экс-президент Грузии также проходит обвиняемым по делу о растрате государственных средств на личные нужды в особо крупных размерах и по делу о захвате критиковавшей Саакашвили телекомпании "Имеди" и другого бизнеса предпринимателя Бадри Патаркацишвили.

В феврале этого года Саакашвили выдали вид на жительство в Нидерландах.