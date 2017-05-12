Суд в Азербайджане заблокировал сайт "Радио Свобода"

Суд в Баку принял решение заблокировать в Азербайджане сайт Азербайджанской службы "Радио Свобода" ("Азадлыг") и сайты еще четырех СМИ.



Помимо "Свободы" под запрет попали газета "Азадлыг", и вещающие в интернете телеканалы "Мейдан ТВ", "Туран ТВ" и "Азербайджан сааты".



По словам корреспондента Азербайджанской службы Би-би-си, эти сайты смогут продолжать деятельность под новыми доменными именами, решение суда касается лишь старых адресов.

Судебное решение было принято на основе обращения министерства транспорта, связи и высоких технологий.



В министерство в свою очередь обратилась генеральная прокуратура страны: сайты обвиняются в попытках организовать массовые беспорядки, а также в "деструктивных действиях, нацеленных на нарушение общественной стабильности".



Кроме того, власти обвинили попавшие под запрет сайты в поддержке радикальных религиозных групп и размещении запрещенной информации, а также "в подрыве охраняемых законом интересов государства и общества".



СМИ, чьи сайты оказались запрещены, отвергают эти обвинения.



Блокировка имеет постоянный характер и может быть снята только по решению министерства связи.



Власти Азербайджана начали принимать меры против сайта азербайджанской службы "Радио Свобода" после публикации журналистского расследования финансовых операций, которые могут иметь отношение к семье президента Азербайджана Ильхама Алиева и его ближнего круга.



Это далеко не первый случай блокировки сайтов в стране.



В последние годы в Азербайджане несколько критически настроенных журналистов были арестованы и оказались в заключении.



Организация Amnesty International констатировала, что в стране "нередки случаи запугивания, притеснений и физического насилия в связи с репортажами, в которых критикуются власти".



В случае с "Радио Свобода" ранее был не только заблокирован сайт, но и опечатан офис после полицейского рейда 24 декабря 2015 года. В результате радиостанция приняла решение закрыть офис.



С апреля 2016 года в отношении ведущих сотрудников и основателей телеканала "Мейдан" ведется уголовное расследование.



Газета "Азадлыг" закрыла печатную версию с 6 сентября 2016 года.



26 декабря 2016 года президент Алиев подписал новый закон, в соответствии с которым оскорбление главы государства в социальных сетях считается уголовным преступлением, грозящим лишением свободы на срок до трех лет.