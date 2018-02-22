22.02.2018, 11:23

Суд увеличил срок осужденному за убийство Немцова

 (4)
Gazeta.ru
EST
FILES-RUSSIA-NEMTSOV-KILLING-TRIAL
FILES-RUSSIA-NEMTSOV-KILLING-TRIALFoto: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP

Басманный суд Москвы принял решение об увеличении на один месяц срока Темирлана Эскерханова, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, передает РИА ”Новости”.

”Эскерханов, желая проявить неуважение к суду, умышлено оскорбил следователя”, — говорится в обвинительном заключении.

По словам следователя, это оскорбление стало для него ”глубокой моральной травмой”. Эскерханов, в свою очередь, отметил, что не хотел унизить следователя и извинился перед ним.

В июле 2017 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Эскерханову компенсацию в размере €6 тысяч из-за жестоких условий содержания в СИЗО.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии