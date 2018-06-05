05.06.2018, 19:50

Суд: Страны ЕС не вправе ограничивать однополые пары в выборе места жительства

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Deutsche Welle
EST 1
Foorid ja turva Viinis
Foorid ja turva ViinisFoto: Andres Putting

Государство ЕС обязано признать однополый брак для предоставления вида на жительство супругу-негражданину ЕС, даже если в этом государстве не разрешены такие союзы, постановил Суд ЕС в Люксембурге.

Страна Европейского Союза не может отказать в праве на длительное пребывание негражданину ЕС, который заключил брак с гражданином одного из государств Евросоюза. Так постановил во вторник, 5 июня, Суд Евросоюза в Люксембурге. Принимая во внимание право на свободу передвижения гражданина ЕС и членов его семьи, понятие "супруг" следует рассматривать как гендерно-нейтральное, поэтому он включает в себя и людей, заключивших однополый брак, говорится в решении суда.

В конкретном случае гражданин Румынии заключил в 2010 году в Бельгии однополый брак с гражданином США. В 2012 году оба решили поселиться в Румынии, но румынские власти отказали американцу в виде на жительство, сославшись на то, что в Румынии не признают однополые браки. Пара подала иск в румынский суд, в итоге Конституционный суд Румынии направил этот иск на рассмотрение Суда ЕС в Люксембурге.

Как постановил Суд ЕС, государства Европейского Союза обязаны соблюдать директиву Евросоюза о свободном передвижении и выборе места жительства граждан ЕС. Поэтому страна Евросоюза обязана признать конкретный, в том числе однополый, брак, заключенный в другой стране Европейского Союза, чтобы выдать негражданину ЕС разрешение на длительное пребывание.

Такое признание никак не влияет на национальное брачное право, говорится в решении Суда ЕС. Это признание также не предусматривает наличие в национальном праве возможности заключать однополые браки. По решению суда, страны ЕС могут разрешать или не разрешать однополые браки, но не могут нарушать право граждан ЕС на свободу передвижения и выбора места жительства.

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