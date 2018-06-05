Суд: Страны ЕС не вправе ограничивать однополые пары в выборе места жительства

Государство ЕС обязано признать однополый брак для предоставления вида на жительство супругу-негражданину ЕС, даже если в этом государстве не разрешены такие союзы, постановил Суд ЕС в Люксембурге.
Страна Европейского Союза не может отказать в праве на длительное пребывание негражданину ЕС, который заключил брак с гражданином одного из государств Евросоюза. Так постановил во вторник, 5 июня, Суд Евросоюза в Люксембурге. Принимая во внимание право на свободу передвижения гражданина ЕС и членов его семьи, понятие "супруг" следует рассматривать как гендерно-нейтральное, поэтому он включает в себя и людей, заключивших однополый брак, говорится в решении суда.