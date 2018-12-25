Суд США обязал Пхеньян выплатить 500 млн долларов семье погибшего после тюрьмы студента

"Северная Корея ответственна за пытки, захват в заложники и убийство без суда Отто Вомбиера, а также моральные травмы его матери и отца, Фреда и Синди Вомбиер", — говорится в постановлении судьи Берил Хоуэлл.

Как отметила судья, Пхеньян не предоставил никакого ответа на иск, который семья подала в соответствии с законом об иммунитетах иностранного суверена. Согласно ему, истцы США могут подать в суд на правительства за преступления, которые не подпадают под дипломатический иммунитет.

Семья Вомбиера подала иск в суд в округе Колумбия в апреле 2018 года, утверждая, что КНДР незаконно содержала под стражей студента, что привело к его смерти. Отмечается, что на тот момент в иске не упоминалась компенсация. Впоследствии истцы внесли изменения в документ, указав требование о взыскании с КНДР 1,05 млрд долларов и 46 млн долларов за пережитые страдания.

Отто Вомбиер приехал в КНДР в качестве туриста, где попытался сорвать со стены политический плакат в гостинице. На суде он признал свою вину и был приговорен к 15 годам лишения свободы за "попытку подорвать единство корейского народа". При участии госдепартамента 13 июня его освободили и отправили домой. 19 июня он скончался.