Суд США частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев

Граждане закрытых для иммиграции стран смогут приехать в США, если докажут родство или связи с лицами и структурами, находящимися в этой стране.

Суд в Сиэтле частично отменил указ Дональда Трампа, запрещающий беженцам из ряда стран въезд в США. Об этом говорится в постановлении судьи Джеймса Робарта, которое он выпустил в субботу, 23 декабря.

Беженцы смогут приехать в США в случае, если подтвердят родство или связи с лицами и структурами, находящимися в стране. Истцами по этому делу выступили Американский союз защиты гражданских свобод и Еврейская семейная служба.

Ограничение на въезд в США мигрантов стало одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. После вступления в должность президента он издал несколько миграционных указов, которые, в частности, запретили въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Эти указы действовали с переменным успехом и регулярно блокировались судами США в различных инстанциях как дискриминирующие людей по национальной принадлежности. 23 декабря газета The New York Times уличила Дональда Трампа в уничижительных высказываниях о мигрантах из Афганистана, Гаити и Нигерии.

По данным исследовательского центра Pew Research, в 2017 году темпы приема беженцев США значительно сократились. Так, за 9 месяцев США предоставили убежище 28 тысячам человек. В 2016 году убежище получили 97 тысяч человек.