Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"

Кировский областной суд в среду, 3 мая, оставил в силе приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, приговоренным к условным срокам по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес". Ранее в этот день прокурор попросил оставить в силе приговор оппозиционному политику, сообщало РИА "Новости".

Таким образом Кировский облсуд отклонил апелляционную жалобу защиты осужденных, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Суд постановил приговор Ленинского суда Кирова оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения", — огласил решение судья.

Защита считала приговор суда первой инстанции незаконным и необоснованным и просила оправдать осужденных, а судебный акт отменить, уточняло ранее ТАСС. "Суд проигнорировал политический характер преследования Навального. Нам было отказано в вызове свидетелей и проведении экспертиз", — отмечал адвокат Вадим Кобзев.

"Сторона гособвинения попросила оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Навального и его адвокатов, в которой они просят отменить обвинительный приговор и вынести новый — оправдательный", — заявил судья Кировского областного суда, оглашая материалы дела.

Осужденные не присутствовали на заседании, они просили рассмотреть жалобу в их отсутствие. Потерпевшей стороны также не было в суде — она занята на другом процессе.

Навальный в Twitter отреагировал на решение суда, вновь заявив о своей возможности избираться, несмотря на приговор. "Именно. Добавить мне к этому нечего", — прокомментировал он запись юриста Вячеслава Гимади "Вступление в силу приговора по Кировлесу — юридически незначимое обстоятельство для выборов. В Конституции запрета избираться Навальному нет".

Защита Навального намерена обжаловать приговор в ЕСПЧ, об этом ТАСС сообщила адвокат Офицерова Светлана Давыдова. "Мы снова подадим жалобу в ЕСПЧ, в которой попросим приговор отменить, а уголовное преследование Навального и Офицерова прекратить", — заявила защитник, уточнив, что жалоба будет подана в ЕСПЧ, минуя Верховный суд РФ.

По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров заключили договор поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для него условиях, а потом растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллиона рублей.

Первый процесс по "делу "Кировлеса" завершился летом 2013 года обвинительным приговором — Навального и Офицерова осудили на пять и четыре годам лишения свободы соответственно, а также назначили штраф в 500 тысяч рублей. Через три месяца реальный срок заменили условным.

16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ на основании решения Европейского суда отменил обвинительный приговор и направил дело на повторное рассмотрение.

В феврале 2017 года в ходе повторного судебного процесса суд приговорил Навального к пяти годам условно.

Ранее Навальный также был осужден на условный срок по обвинению в хищении средств компании "Ив Роше".