28.09.2018, 12:48

Суд признал законным отказ выдать Навальному загранпаспорт

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Интерфакс
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Aleksei Navalnõi
Aleksei NavalnõiFoto: SERGEI KARPUKHIN, Reuters/Scanpix

Люблинский суд Москвы отказался обязать миграционную службу выдать оппозиционеру Алексею Навальному заграничный паспорт.

"Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу, что исковые требования заявителя к ответчику — отделу по вопросам миграции ОМВД по району Марьино — не подлежат удовлетворению", — сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

В свою очередь адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что это решение суда будет обжаловано. "Навальному отказали выдать загранпаспорт в связи с неотбытием наказания; имеется в виду то, что у него не истек испытательный срок по приговорам суда. Мы считаем, что в миграционной службе превратно трактуют норму закона", — сказал Кобзев. По его словам, данная норма позволяет ограничивать право выезда лица, но не обязывает этого делать.

Адвокат напомнил, что в 2015 году Навальному уже отказывали в получении загранпаспорта. Тогда защита обжаловала это решение в Европейском суде по правам человека, который встал на сторону оппозиционера.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега — к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ленинский суд Кирова 8 февраля 2017 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно с испытательным сроком в 1,5 года. Летом этого года суд по ходатайству столичного управления ФСИН продлил испытательный срок до 8 июля 2019 года.

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