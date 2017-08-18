Суд признал устроившего резню под Мюнхеном невменяемым

Земельный суд в Мюнхене признал психически невменяемым 28-летнего Пауля Х., который в мае 2016 года напал с ножом на людей на вокзале в городе Графинге, и распорядился поместить его в закрытую психиатрическую клинику.



"Он был признан невменяемым, поскольку не мог контролировать свои действия", — пояснили судьи. По данным судмедэкспертизы, Пауль Х. страдает биполярным аффективным расстройством и представляет опасность для окружающих.

Пауль Х. 10 мая 2016 года сначала напал с кухонным ножом на одного из пассажиров в электричке, затем на вокзале — на второго. После этого он атаковал двух велосипедистов, один из которых развозил газеты. В итоге четыре человека были ранены, один из них впоследствии скончался.