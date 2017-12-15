Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

Замоскворецкий районный суд Москвы признал в пятницу, 15 декабря, бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина. По словам судьи Ларисы Семеновой, его вина доказана и "подтверждается собранными доказательствами".

Перед началом оглашения приговора экс-министр заявил, что единственным справедливым приговором в отношении него может быть только оправдательный и что он намерен добиваться расследования провокации взятки.

Сторона защиты не согласна с обвинительным приговором суда и намерена обжаловать его, заявила "Интерфаксу" адвокат экс-министра Лариса Каштанова.

Прокуратура требовала приговорить Улюкаева к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате денежного штрафа в размере 500 миллионов рублей.

Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года и в тот же день уволили с министерской должности "в связи с утратой доверия". По данным следствия, Улюкаев потребовал взятку в 2 млн долларов от "Роснефти" за выдачу его министерством положительной оценки покупки компании "Башнефть".

Улюкаев отрицал свою вину и настаивал на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса Сечина. Бывший министр утверждал, что найденные у него деньги предназначались на для выдачи неофициальных премий сотрудникам Минэкономразвития. Алексей Улюкаев стал первым действующим российским министром, против которого было заведено уголовное дело.