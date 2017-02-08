Суд признал Навального виновным по делу "Кировлеса"

Суд в Кирове второй раз признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищении леса у "Кировлеса" в 2009 году. Президиум Верховного суда направил дело на новое рассмотрение после того, как ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального и Офицерова.

Ленинский районный суд Кирова признал политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в хищении у государственного предприятия "Кировлес" в 2009 году. Это следует из мотивировочной части приговора, передает из зала суда корреспондент Русской службы Би-би-си.

Судья Алексей Втюрин начал оглашать приговор Навальному и Офицерову. Наказание, которое будет назначено подсудимым, судья объявит позже.

"Навальный организовал хищение чужого имущества", — говорится в приговоре. Офицеров назван соучастником.

На прошлой неделе, 3 февраля, прокурор Сергей Богданов предложил приговорить Навального к пяти годам условно, а Офицерова — к четырем годам лишения свободы, также условно. Обвинение также требует оштрафовать Навального и Офицерова на 500 тысяч рублей (8,3 тысячи долларов) каждого.

Навальный не исключает, что суд в итоге приговорит его к реальному, а не условному сроку. Он прибыл в суд с вещами, а в своем блоге написал: "Нет ничего глупее, чем понадеяться на авось и оказаться в СИЗО без вещей".

На повторном процессе подсудимые не признали своей вины и заявляли о намерении обжаловать приговор, если он не будет оправдательным. При этом Навальный , что с помощью приговора власти пытаются помешать ему избирательную кампаний. В конце прошлого года Навальный объявил, что будет баллотироваться в президенты России в 2018 году.

Навальный говорил журналистам, что собирается продолжить кампанию, каким бы ни был приговор суда в Кирове.

По версии обвинения, в 2009 году Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств государственного предприятия "Кировлес". В схеме якобы участвовала "Вятская лесная компания" (ВЛК) под руководством бизнесмена Петра Офицерова.

Сумма ущерба, который понесло государство от этих действий, оценивается обвинением в 16 млн рублей.

Ленинский районный суд Кирова рассматривал дело "Кировлеса" в 2013 году. Тогда он приговорил Навального к пяти годам лишения свободы, а Офицерова — к четырем. Позже Кировский областной суд заменил им реальные сроки на условные.

Навальный и Офицеров успешно обжаловали этот приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Вслед за этим в ноябре 2016 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение в ту же инстанцию, где оно слушалось в первый раз.